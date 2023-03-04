Міжнародні новини Новини Новини України Підліток допомагає ЗСУ / Німеччина передає “Леопарди” / США готують пакет допомоги 04.03.2023 19:38 У Нью-Йорку 16-річний підліток допомагає ЗСУ. Німеччина передає Україні “Леопарди”. А Штати надають мільярди доларів на наше озброєння. Короткий огляд міжнародних новин Продовжити читання Уперед АВТОХАМИ НА ДОРОЗІ. Сотні машин евакуювали за порушення правил паркування Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини АВТОХАМИ НА ДОРОЗІ. Сотні машин евакуювали за порушення правил паркування 04.03.2023 13:02 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.03.2023 04.03.2023 9:42 Новини Новини України Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України – звернення Президента Володимира Зеленського 03.03.2023 22:04 Mіські новини Новини У Кам’янському стабілізувалась ситуація з електропостачанням 03.03.2023 20:39 Mіські новини Новини КИДАВСЯ КАМІННЯМ! Курсант з Дніпра власноруч затримав шибеника 03.03.2023 19:33 Новини Новини України Дрон росіян скинув ВИБУХІВКУ на чергу за гуманітаркою – до 10 людей поранено. 373 доба на фронті 03.03.2023 17:52