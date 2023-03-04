Підліток допомагає ЗСУ / Німеччина передає “Леопарди” / США готують пакет допомоги

04.03.2023 19:38

У Нью-Йорку 16-річний підліток допомагає ЗСУ. Німеччина передає Україні “Леопарди”. А Штати надають мільярди доларів на наше озброєння. Короткий огляд міжнародних новин

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