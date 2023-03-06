Окупант убиває за сам факт, що ми українці, за одне слово про Україну – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Почав сьогоднішній день із засідання Ставки. Детальне засідання.

Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, у кожній ключовій точці боїв. Доповідали Головком, командувачі, розвідка. Була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті, навколо міста і більш як годинна розмова. Фактично саме тема Бахмута стала основною для цієї Ставки.

Хочу бути відвертим у таких темах. Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень. Від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось стверджує про якісь нібито рішення щодо питань оборони.

Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій, правдивий сенс. Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання і командувачу «Хортиці» генералу Сирському, і Головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті. Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було.

Я сказав Головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті.

Немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, у якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито нецінними.

Окупант убиває за сам факт, що ми українці. За одне тільки слово про Україну. За нашу мрію про Україну. За наше життя – життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди – всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас.

І я дякую кожному солдату, хто бʼється на цьому найскладнішому напрямку. Хто бʼється за всі частини нашої держави, на всіх напрямках.

Ми боронимо й будемо боронити кожну частинку України. Настане час – звільнимо кожне місто, кожне село нашої держави. І змусимо окупанта відповісти за кожен постріл проти України, за кожну підлість проти українців. Якщо зможемо юридично – значить, юридично. Зброєю – значить, зброєю.

Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну й кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. З перших днів війни знаємо.

В Україні завжди звучатиме: «Слава Україні!». І мільйони завжди відповідатимуть: «Героям слава!». Завжди саме так буде.

Україна не забуде подвигу кожного й кожної, чиї життя навіки дали волю для України.

Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: «Слава Україні!».

Хочу, щоб ми всі разом, у єдності відповіли на його слова: «Герою слава! Героям слава! Україні слава!»

І ми знайдемо вбивць.

Я дякую всім, хто зараз у бою за Україну! Дякую кожному й кожній, хто допомагає Україні!

Вічна памʼять і шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу!

Вічна памʼять і шана всім українським героям різних часів, які мріяли й боролися за волю для України!

Україна переможе!

Слава Україні!