Терор на Миколаївщині/Партизани підірвали залізницю /У Бахмуті йдуть вуличні бої. 383 доба на фронті

13.03.2023 19:23

Українські партизани знищили шляхи постачання зброї окупантам. Росіяни тероризують мирних українців обстрілами та військовими навчаннями. А у Бахмуті намагаються зіпсувати логістику ЗСУ. Найголовніше, чим Україна жила сьогодні – в нашому дайджесті.

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