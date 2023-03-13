Новини Новини України Терор на Миколаївщині/Партизани підірвали залізницю /У Бахмуті йдуть вуличні бої. 383 доба на фронті 13.03.2023 19:23 Українські партизани знищили шляхи постачання зброї окупантам. Росіяни тероризують мирних українців обстрілами та військовими навчаннями. А у Бахмуті намагаються зіпсувати логістику ЗСУ. Найголовніше, чим Україна жила сьогодні – в нашому дайджесті. Продовжити читання Уперед ЯК ВИЖИТИ В ПОЛОНІ: історія військовослужбовця та поради психологів Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону ‼️ Марафон "Дніпро. Лютий р Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ЯК ВИЖИТИ В ПОЛОНІ: історія військовослужбовця та поради психологів 13.03.2023 18:57 Mіські новини Новини Медики лікарень Дніпра рятують життя сотням поранених 13.03.2023 18:02 Mіські новини Новини Остання сіль з розбомбленої росіянами “Артемсолі” допомагає з дронами для ЗСУ 13.03.2023 14:37 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.03.2023 13.03.2023 6:52 Новини Новини України Зараз час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, якщо будемо берегти нашу єдність – звернення Президента України 12.03.2023 21:08 Міжнародні новини Новини Протести у Грузії / Військова допомога Україні / “Юрта незламності” у Дніпрі – НОВИНИ СВІТУ 12.03.2023 9:40