Повісили лисицю у яхт-клубі Дніпра. Поліція розшукує шкуродера

Повішений хижак просто посеред парку відпочинку. Жахлива знахідка у Дніпрі. В яхт-клубі “Січ” невідомі вбили лисицю. У мережу потрапили моторошні кадри інциденту. Місцеві кажуть, такі випадки тут вже не вперше. Кого підозрюють у злочині і чи вдалось затримати шкуродера?

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