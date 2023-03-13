Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Короткий звіт про сьогоднішній день.

Провів важливі координаційні наради. Прем’єр-міністр, Голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок Офісу. Погодили порядок дій на найближчі тижні.

Зокрема, уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад півтрильйона гривень – на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони. Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів.

Обговорили сьогодні також гуманітарне розмінування – те, що життєво важливо, в буквальному сенсі. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися. Суттєва частина цієї території – це земля наших аграріїв, земля, що оброблялась. Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу: пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами.

І обговорили, як підтримати наших аграріїв. Почалась уже друга посівна за час повномасштабної війни. Минулого року героїчні зусилля наших фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво – глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки. І я дякую всім, хто зробив свій внесок у це. Відповідні кроки на підтримку галузі опрацьовує уряд.

Окремо обговорили ситуацію в енергетиці – вона нормалізована. Фактично на всій вільній території держави забезпечуємо енергетичні потреби українців – відповідно до можливостей генерації. І продовжуємо вже готуватись до наступного опалювального сезону – це стосується як накопичення ресурсів, так і нового захисту наших енергетичних потужностей.

Найближчі тижні плануються доволі активними з точки зору міжнародної комунікації. І для того, щоб посилити нашу оборону, і для того, щоб посилити українські позиції в боротьбі за справедливість, тобто – у боротьбі за покарання російських убивць. Готуємо новини.

Працюємо і над тим, щоб додати нових санкцій проти Росії. Днями Канада зробила вагомий крок, розширивши санкції на імпорт російського алюмінію і сталі. Я дякую Канаді за це рішення – за цей сигнал міжнародній спільноті.

Маємо не лише обмежити здатність держави-терориста обходити існуючі санкції, але й запроваджувати нові – щоб Росія не могла адаптуватись до глобального тиску. Чим меншою буде російська здатність адаптації до санкцій, тим швидше зможемо відновити територіальну цілісність нашої держави і повернути мир Україні.

І обовʼязково – наші оборонці. Лише це і є дієвою гарантією захисту свободи України, всієї Європи та вільного світу – наші воїни та глобальний тиск на Росію.

Як і завжди, сьогодні був на звʼязку з нашими командувачами, з розвідкою.

Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє, всіх українців.

Я дякую кожному і кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, хто захищає позиції і бʼється за Україну та своїх побратимів! Дякую всім, хто ніколи не підводить того, хто поруч на позиції!

Сьогодні особливо відзначу бійців 92-ї окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута. Дякую вам, хлопці!

Слава всім українським воїнам!

Слава нашому незламному і прекрасному народу!

Слава Україні!