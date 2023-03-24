Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні взяв участь у двох заходах вдячності й поваги нашим воїнам – нашим захисникам і захисницям.

У навчальних закладах Національної гвардії України відбувся випуск молодих офіцерів. Усі вони випускаються у склад діючих сил оборони й безпеки, у підрозділи нашої Національної гвардії, яка разом з усіма нашими воїнами боронить Україну.

Я вдячний нашим хлопцям і дівчатам, які обрали для себе саме такий шлях служіння Україні, майбутньому українського народу – шлях офіцерів. Дякую всім родинам наших молодих професійних військових за таких синів і доньок.

Патріотичних, сміливих і дієвих, тих, хто обрав можливість діяти заради оборони нашої держави й народу як свою професію.

Сьогодні ж, напередодні Дня Служби безпеки України, привітав колектив СБУ, усіх наших воїнів-спецслужбовців.

Це обовʼязково варто зауважити: Служба безпеки України проходить фундаментальну внутрішню трансформацію.

Служба повністю мобілізувалась для реального захисту держави. І дає зараз Україні такі результати, якими кожен із нас може лише пишатися.

Працівники СБУ воюють із зовнішнім ворогом, знешкоджують внутрішні загрози, ставлять історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії маніпулювати Україною через агентуру.

Я сьогодні подякував усім працівникам і працівницям СБУ. І впевнений, що Служба дасть Україні ще більше результатів у захисті держави.

Мав честь відзначити державними нагородами воїнів із лав СБУ, із лав Нацгвардії.

Щиро вдячний за силу, яка відчувається в погляді цих наших бійців. Силу тих, хто здатен здобути перемогу для України.

Зустрівся сьогодні з делегацією Світового банку. Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, на всіх рівнях працюємо.

Обговорили чинні програми підтримки для України, перспективні нові.

Звичайно, зосередилися на відновленні – на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта.

Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення.

Як і завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат.

Передусім на Донеччині.

Славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – дякую вам, хлопці! Морпіхи 36-ї бригади – молодці! 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ – дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт!

Морпіхи «Тридцятьпʼятки» і 79-та бригада ДШВ – дякую вам!

Запорізький напрямок: 44-та артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола – теж дякую за влучність!

Хочу окремо відзначити всіх тих наших бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які вираховують позиції ворога, з яких бʼють по наших містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей.

Я дякую і Збройним Силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному й кожній, хто долучається до виконання цього завдання… До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору.

За такі удари, як по Костянтинівці сьогодні, як по багатьох інших наших містах… Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень.

Усі російські терористи будуть розбиті.

Дякую всім, хто наближає Українську перемогу! Слава кожному й кожній, хто в бою за Україну!

Вічна памʼять усім, чиї життя забрала Росія та її терористична війна!

Слава Україні!