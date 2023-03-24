Mіські новини Новини МАСОВАНА АТАКА дронів на Криворіжжя: є руйнування 24.03.2023 19:19 Масована атака безпілотниками на Кривий Ріг. Окупанти запустили дрони-камікадзе. 5 – влучили у ціль. Один збили наші сили ППО. Постраждалих немає. Обстріляли й Нікопольщину. Одна людина поранена Продовжити читання Уперед Ракети Х-59, авіабомби та «Шахеди»: росіяни всю ніч гатили по Україні. 394 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ВЖЕ ЗАВТРА! Подкаст на 11 кан 🎙Як вберегти психіку під ч 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Ракети Х-59, авіабомби та «Шахеди»: росіяни всю ніч гатили по Україні. 394 доба на фронті 24.03.2023 18:36 Mіські новини Новини ПЕС-ТАКСИСТ. У Дніпрі працює незвичний переселенець з Харкова 24.03.2023 17:35 Mіські новини Новини ШАНС ЖИТИ. У лікарні Дніпра провели унікальну операцію на мозку 24.03.2023 17:14 Mіські новини Новини ГОДИННИКИ НА ЛІТНІЙ ЧАС. Як правильно перелаштувати організм? 24.03.2023 16:31 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.03.2023 24.03.2023 8:09 Новини Новини України На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом, але навіть у такі села люди повертаються – звернення Президента України 23.03.2023 22:06