МАСОВАНА АТАКА дронів на Криворіжжя: є руйнування

Масована атака безпілотниками на Кривий Ріг. Окупанти запустили дрони-камікадзе. 5 – влучили у ціль. Один збили наші сили ППО. Постраждалих немає. Обстріляли й Нікопольщину. Одна людина поранена

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