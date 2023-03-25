Саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцнішою. Коли ворог став іще більш ізольованим, іще більш безнадійним.

Маємо за цей тиждень рішення про нові пакети оборонної підтримки від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини.

Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України.

Є безпековий пакет і вцілому сильні домовленості з Японією – ще раз хочу подякувати пану Прем’єр-міністру Кішіді за продуктивний візит.

Отримали півтора мільярда євро макрофіну від ЄС – кошти вже на рахунках Національного банку.

Уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування й реабілітації наших поранених воїнів.

Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу.

Рухаємось і в захисті історичної справедливості для українців: Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Крок за кроком робимо все можливе й усюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом.

Росія має програти на полі бою, в економіці, в міжнародних відносинах, у своїх намаганнях підмінити історичну правду якимись імперськими міфами. Кремль програє у своїх намаганнях духовно поневолити наших людей.

Саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз.

Хочу ще раз привітати сьогодні Службу безпеки України – усіх працівників, усіх працівниць СБУ з вашим професійним днем.

Усіх, хто зараз у бою, на постах, в оперативній, агентурній та слідчій роботі. Кожного й кожну в СБУ, хто разом з усіма силами нашої держави наближає українську перемогу й захищає наших людей.

На тижні завершилося навчання наших офіцерів і Національної гвардії, і Військово-Морських сил, і нашої армії. Від Харкова до Вінниччини, Львівщини, від Києва до Одеси. Національна академія Нацгвардії, Київський інститут Нацгвардії, Одеська морська академія, ще Національна академія сухопутних військ завершили спеціальний курс підготовки молодших лейтенантів…

Я дякую всьому викладацькому складу наших оборонних навчальних закладів, усім батькам і наставникам нових українських офіцерів!

Вірю, що цьогорічний випуск примножить славу України й посилить усіх нас – усю державу.

На тижні були ухвалені й кілька важливих рішень нашого уряду. Зокрема, відзначу рішення, яке активізує виробництво безпілотників.

Загалом цього року як мінімум 20 мільярдів гривень буде спрямовано на закупівлю дронів для наших воїнів. І це не межа.

Є нові рішення й щодо відбудови. Спектр потреб дуже широкий. Усюди, де був цього тижня у відрядженнях, запити вимагають значних ресурсів. Ми знайдемо ці ресурси. Херсонщина, Харківщина, Донеччина і кожен інший регіон, який постраждав від бойових дій, – усі повернуться до нормального життя.

Окремо відзначу співпрацю з Міжнародним кримінальним судом. Цей тиждень дав Україні угоду про відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Як на рівні нашої національної юстиції, так і на міжнародному рівні робимо все, щоб російські воєнні злочинці відповіли буквально за кожен удар по Україні, по наших людях.

Звичайно, дякую кожному нашому воїну, усім, хто зараз у бою, усім, хто захищає наші позиції, захищає наш кордон, за те, що Україна міцно проходить і цей тиждень.

Від Бахмута до Херсонщини, від Авдіївки до Харківщини… Дякую кожному й кожній, хто б’ється з ворогом, хто рятує наших бійців після поранень, хто тренує наших воїнів, хто постачає для української оборони все необхідне!

Коли кожен день дає нашій державі результат, кожен такий день робить війну коротшою, а нашу перемогу – ближчою.

Дякую всім, хто посилює нашу Україну!

Слава всім, хто б’ється за свободу для України!

Слава Україні!