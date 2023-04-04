Хаб для родин загиблих героїв відкрили у Кам’янському

04.04.2023 17:14

Тренінги та психологічну допомогу надають у хабі для родин загиблих героїв у Кам’янському. Тут сім’ї зможуть проводити важливі заходи, підтримувати один одного та просто зустрічатися задля спілкування

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