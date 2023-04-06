Оборона й захист наших людей, підтримка воїнів – це питання номер один на всіх переговорах – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні весь день вже в Україні, у Києві, тут, на Банковій. День внутрішніх нарад і підготовки до заходів, які заплановані на найближчі тижні.

Провів нараду з головою уряду Шмигалем. Більше щодо поточних питань. Координація державних кроків, рішень.

Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів.

Наш міжнародний порядок денний – підготовка зустрічей, переговорів, звернень.

Як і завжди – був на звʼязку з військовими: усе, що стосується найгарячіших точок передової.

Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та у постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту.

Оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах.

Саме оборона – зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України.

І я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став справді змістовним.

Окремо хочу відзначити зустріч, яка відбулася вже дуже пізно ввечері вчора, майже вночі. Зустріч із мерами польських міст, міст-рятівників для України й українців. Жешув, Перемишль, Люблін і Хелм. Зустрілись ми з ними саме в Хелмі – разом із паном Премʼєр-міністром Польщі Моравецьким.

Я подякував усій громаді міст-рятівників, кожному й кожній, хто допомагав українцям, хто реально довів у перші ж дні повномасштабної війни, що між українськими й польськими серцями немає жодних барʼєрів, кордонів, перепон.

Україна вміє бути вдячною. Вдячною за таку солідарність – історичну солідарність.

Сьогодні, як і завжди, є наші підрозділи, які варто відзначити.

Десантники «Вісімдесятки» та бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади… 30-та окрема механізована бригада… Міцність вашого захисту, хлопці, і стійкість – усе це надихає. Надихає потужно. Надихає світ не скидати обертів у підтримці України. Дякую вам, воїни!

35-та й 36-та окремі бригади морської піхоти, воїни 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ»… Незмінно молодці. Незмінно прагнуть більшого результату. Дякую!

Дякую підрозділу спеціального призначення 1-го головного центру ГУР, які воюють у Бахмуті. Молодці, хлопці!

Бахмут і Марʼїнка, Авдіївка і весь наш Донбас, наш схід, Запоріжжя й наше Приазовʼя, наша Херсонщина – я дякую всім, хто бʼється за свободу для нашої країни, за свободу для наших людей.

Дякую всім, хто неодмінно вижене російську армію з України!

Слава нашим воїнам!

Слава Україні!