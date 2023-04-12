Ворожа авіація наносить удари вздвовж лінії фронту // ВІЙНА. День 413

12.04.2023 19:59

росіяни завдали один ракетний та більше 20 авіаударів по Україні. Наші бійці відбили понад 70 атак противника. Два ворожих безпілотники – збиті. Більш детально про ситуацію в країні за останню добу – далі.

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