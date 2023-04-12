Новини Новини України Ворожа авіація наносить удари вздвовж лінії фронту // ВІЙНА. День 413 12.04.2023 19:59 росіяни завдали один ракетний та більше 20 авіаударів по Україні. Наші бійці відбили понад 70 атак противника. Два ворожих безпілотники – збиті. Більш детально про ситуацію в країні за останню добу – далі. Продовжити читання Уперед Влада Кам’янського передала квадрокоптери та смаколики на передову Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Готуємось до ефіру! Дивітьс 🐴Віслючка Мамуля, якій рос Новий тиждень - новий образ 🪖 Журналісти 11 каналу пост 🎙️ СЬОГОДНІ, 20:00. ПОДКАСТ Н Насичений день зйомок для ж 🌸 На Набережній Перемоги р Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Влада Кам’янського передала квадрокоптери та смаколики на передову 12.04.2023 19:16 Mіські новини Новини ЖИВУТЬ ПІД ОБСТРІЛАМИ. Волонтери Дніпра привезли гумдопомогу жителям Херсонщини 12.04.2023 19:11 Mіські новини Новини НА ОДНУ НАБЕРЕЖНУ БІЛЬШЕ. У Дніпрі обрали нову назву для вулиці Маршала Малиновського 12.04.2023 15:08 Новини Новини України 10 ідей для власної справи: який бізнес можна започаткувати з допомогою держави? 12.04.2023 13:07 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.04.2023 12.04.2023 8:38 Новини Новини України Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти – звернення Президента України 11.04.2023 22:52