Готуємо хлопців і дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Коротко про цей день.

Перше. Провів військовий кабінет, особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що безпосередньо необхідно для управління передовою й забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно.

І наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму.

Друге. Оборонно-промисловий комплекс.

Сьогодні в Маріїнському палаці, де ми завжди вшановуємо тих, хто найбільше зробив для Української держави, вперше був відзначений день працівників і працівниць нашого ОПК.

Це доволі несправедливо, що досі в Україні не було такого спеціального дня, коли можна було б ушанувати працю всіх тих, хто створює українську зброю, українські снаряди, українську техніку. Хто створює й наші ракети, які так яскраво проявили себе в акваторії Чорного моря в цей день рік тому, 13 квітня, коли зупинився морський шлях російського чорноморського флагмана. Це люди, які створюють наші гармати – 155 міліметрів, які зараз на полі бою і щодо яких чуємо лише позитивні відгуки від наших бійців і… зрозуміло які «відгуки» окупанта.

Звичайно, поки не можна розказати більшості тих позитивів, яких досягнуто щодо нашої зброї та наших власних українських снарядів не лише за час повномасштабної війни, а й за роки перед нею. Але всій нашій державі, всьому суспільству є за що бути вдячними тим професіоналам, які оберігають і розвивають наш оборонно-промисловий комплекс. Які здатні робити для України все – від снаряда до ракети, від артилерії до безпілотників.

Напередодні я підписав указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу. Саме в цей день «Нептуна», коли наші ракети уразили «Москву». Але дякуємо ми й за ракети, і за десятки інших видів озброєння, техніки й снарядів, що постачаються обороні.

Мав честь нагородити представників і представниць галузі. І впевнений, що український ОПК завжди буде розвиватися саме так, як розвивається вже кілька років – у постійному зростанні, у постійному розширенні номенклатури продукції та можливостей галузі.

Третє, що важливо за сьогодні. Євроінтеграція.

Провів нараду з урядовцями, із представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків із наближення до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін.

Мета нашої держави – абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправне членство. З нашого боку – повна готовність.

І ще одне.

Підписав укази про нагородження наших воїнів. Чотири укази. 349 військовослужбовців відзначені державними нагородами. Серед них – 45 бійців Повітряних сил, 152 – ДШВ, 152 воїни – Сухопутні війська.

Особливо сьогодні хочу відзначити наших бійців, які бʼються на Донеччині у складі ОСУВ «Таврія» генерала Тарнавського. Зокрема морських піхотинців 35-ї окремої бригади та артилеристів 55-ї окремої бригади. Ви, як завжди, хлопці, результативні! Дякую!

Дякую бійцям ОСУВ «Одеса» генерала Москальова – 63-тя окрема механізована бригада, яка потужно бʼє окупантів за удари по наших містах і селах на Південному напрямку. Та ще відзначу сьогодні воїнів 126-ї окремої бригади сил ТрО – аеророзвідників. Дякую вам, хлопці, за уважність, яка стає влучністю нашої артилерії.

Ворог обовʼязково зазнаватиме втрат у відповідь за кожен удар по українцях.

Слава всім, хто зараз у бою заради України!

Я дякую всім, хто працює заради нашої оборони й перемоги!

Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!