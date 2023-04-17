Обстріли на Великдень / Офіс Омбудсмена отримав відео страт українців росіянами // ВІЙНА. День 418

У Великдень ворог гатив по храмах. 130 українських полонених повернули на рідну землю. А наша держава збільшує воєнну міць й отримала тринадцять винищувачів “Міг-29”. Головні події, що сталися в Україні протягом доби – у нашому огляді

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