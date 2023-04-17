Обстріли на Великдень / Офіс Омбудсмена отримав відео страт українців росіянами // ВІЙНА. День 418

17.04.2023 18:10

У Великдень ворог гатив по храмах. 130 українських полонених повернули на рідну землю. А наша держава збільшує воєнну міць й отримала тринадцять винищувачів “Міг-29”. Головні події, що сталися в Україні протягом доби – у нашому огляді

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

МАЙЖЕ 36,6. Який курс долара чекати на свята та протягом року?

17.04.2023 19:50

ЦЕРКОВНІ ВІЙНИ. У Дніпрі хочтуь заборонити УПЦ московського патріархату

17.04.2023 17:35

БОРЩ НА “НУЛІ”. Фронтове меню бійців тероборони Дніпра

17.04.2023 17:07

Новий галерейний простір відкрився у середмісті Дніпра

17.04.2023 15:56

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.04.2023

17.04.2023 7:23

НАШІ ВДОМА! Україна на Великдень повернула 130 військовополонених

16.04.2023 14:34
.