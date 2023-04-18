Це надихає й підтримує, коли бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день та емоційний.

Вранці був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили з цим містом…

І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і девʼять років стримують і поступово знищують це російське зло.

Мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди. Я часто у вечірніх зверненнях дякую саме їм за влучність і хоробрість, за знищення окупантів.

55-та окрема артилерійська бригада, морпіхи 35-ї й 36-ї окремих бригад, десантники 79-ї окремої бригади, воїни 110-ї окремої механізованої бригади… 501-й окремий батальйон морської піхоти… Окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького… Дякую всім вам за службу! І дякую вам всім за шеврони, які ви мені дали сьогодні, це справді почесно. Дякую, хлопці!

Особливо хочу подякувати нашим Медичним силам, усім лікарям, медичним сестрам і братам, які повертають наших захисників і захисниць до життя після поранень. І на Донеччині, і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі. Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів!

Провів у Полтаві тривалу, змістовну нараду щодо ситуації в регіоні. Військове керівництво, місцева влада… Першочергово – безпекові та соціальні питання, безпека для закладів освіти, відбудова, забезпечення переселенців.

Є рішення щодо відновлення енергетики – генерації та мереж. Є різні доручення робочого рівня – те, чим маємо підтримати Полтавщину. І обов’язково це зробимо.

Важливо, що жодного дня не втрачаємо у спілкуванні з нашими партнерами. І саме звідси, з Полтави, провів розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Подякував за незмінну двопартійну підтримку. Щойно після поїздки на передову поінформував пана Маккарті про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби й можливості. Порушив питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії й трибуналу – трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави.

Ми разом робимо вільний світ міцнішим, і кожен долар інвестицій у таку міцність є абсолютно зрозумілим та підзвітним для наших партнерів. Запросив пана спікера відвідати Україну.

Це справді дуже надихає та підтримує – коли бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде.

Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!

Всім дякую, хто працює заради нашої перемоги! Слава кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях!

І окремо хочу сьогодні відзначити тих наших бійців, які виявляють і знищують ворожі позиції, ті позиції, із яких окупант обстрілює наші міста й села. Російські удари по Херсону, по Бериславському району, по містах Донеччини – усі удари ворога отримають нашу відповідь. Відчутну відповідь.

Слава Україні!