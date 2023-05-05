Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів і допомагав нашій державі – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні ми зберегли темп і силу міжнародної роботи – увесь тиждень дає Україні потрібні результати.

Вранці, після повернення з Нідерландів, провів зустріч із міністром закордонних справ Бахрейну. Це, до речі, перший візит голови зовнішньополітичного відомства цієї країни за весь час наших дипломатичних відносин – із 1992 року. Тобто це ще один аргумент, що світ не лише вірить в Україну, а й бачить, як зміцнюється наша держава.

Ми говорили з паном міністром про те, як ми можемо разом наблизити мир для України й повернути спокій і стабільність міжнародним відносинам. Я подякував за незмінну підтримку України й цивілізованих правил, зокрема підтримку на майданчику ООН. Ми говорили про українську формулу миру, і я вірю, що Бахрейн може долучитися до її реалізації.

Вдень відбувся саміт до річниці нашої державної благодійної платформи United24. Коли минулого травня починалася робота цієї платформи, у нас було головне завдання – об’єднати звичайних людей по всьому світу, об’єднати заради України й захисту свободи. І це вдалося!

United24 зібрала донати від різних людей, від різних компаній зі 110 країн світу. У нас 15 зіркових амбасадорів. Я особисто пишаюся підтримкою з боку United24 нашої роботи заради флоту морських дронів, а також усіма проектами, які пов’язані з безпілотниками для фронту. Це тисячі безпілотників, які роблять Україну потужнішою.

Багато зроблено і в межах медичного напряму United24, є результати й за напрямом відбудови. Зараз ми додаємо ще освітній напрям – це відновлення шкіл, а також – розмінування. Велике завдання, яке стоїть перед Україною і яке можна реалізувати не за десятиліття, а за роки, якщо буде достатня глобальна підтримка. Жодної російської міни в нашій землі не має залишитися!

Увечері провів зустріч із делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ми говорили про подальшу взаємодію між нашими державами заради глобальної свободи.

Зараз, коли ми пліч-о-пліч з Америкою боремося проти тиранії, ми досягли такого рівня взаємодії, якого ще ніколи не було між Україною та США. Але це ще не межа. Будемо й надалі розвивати нашу співпрацю – наше справжнє союзництво. І я дякую всім, хто допомагає! Дякую Президенту Байдену за лідерство. Дякую обом партіям і палатам Конгресу за незмінну підтримку. Дякую всім американцям, чиє прагнення до свободи разом з українськими прагненнями, разом з усіма нашими союзниками й партнерами захищає глобальну демократію.

Також сьогодні була зустріч із представниками Венеціанської комісії, із представниками інвестиційного фонду BlackRock.

Отже, за тиждень: Сполучені Штати і Бахрейн, Нідерланди й Бельгія, Фінляндія та Швеція, Норвегія й Данія, Ісландія. Канада. Нова Зеландія. Африканський Союз та Коморські Острови. Та вся багатонаціональна спільнота донорів і партнерів United24. Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів Україну й допомагав Україні. Бо допомагаючи нам, світ захищає себе.

Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, в повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення. Маємо більше прогресу щодо НАТО і Євросоюзу. Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави.

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою заради України, на бойових завданнях та на бойових постах! Особливо вдячний за цей тиждень усім бійцям наших Повітряних сил та всім підрозділам інших родів військ, які захищають небо!

Вистояти, перемогти й покарати ворога – це наше спільне завдання. У єдності, щодня роблячи Україну сильнішою, щодня додаючи нашій державі нові можливості, дійдемо до перемоги!

Вічна пам’ять усім нашим героям різних часів, які захищали й захистили Україну!

Слава нашому народу!

Слава Україні!