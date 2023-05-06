Ми маємо повернути й повернемо всіх наших людей із російської неволі – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні важливий день для наших воїнів, сьогодні – день української піхоти.

Це професійне свято захисників і захисниць, яке завжди заслуговує на спеціальну увагу.

Найчисленніша складова Сухопутних військ, ті, чия стійкість найважливіша для оборони. Ті, чия результативність особливо важлива.

Мав честь привітати сьогодні наших піхотинців, передати державні нагороди бійцям і почесні відзнаки нашим бригадам за мужність і відвагу. 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, 14-та окрема механізована, 56-та окрема мотопіхотна… Дякую вам, воїни, за вашу результативність! Дякую кожному й кожній, хто має честь служити в українській піхоті!

Сьогодні ж передав орден «Золота Зірка» рідним нашого Героя – капітана Валерія Глєбова. Він загинув у бою. Він був командиром мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Цей шеврон, шеврон Героя України, мені передала його донька Вікторія. Я буду берегти його. Це велика честь для мене.

Сьогодні ж нашій команді вдалося повернути з російського полону ще 45 наших воїнів. 42 захисники України й три захисниці. Вони всі захищали «Азовсталь». Нацгвардійці. 35 рядових і сержантів, десять – офіцери.

Ми маємо повернути й повернемо всіх наших людей із російської неволі! Я дякую нашій команді, яка займається обмінами. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець. Дякую, хлопці!

Сьогодні ж зустрівся з представниками штату Юта – одного з найсильніших штатів Америки. Ми обговорили нашу взаємодію, і це гарний приклад того, як конкретний штат може допомагати захищати свободу й людей. Гуманітарна підтримка, допомога відновленню, політична взаємодія. Ми маємо достатньо можливостей, щоб працювати разом заради спільних інтересів українців та американців.

І ще одне. Сьогодні голова уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулася коронація Короля Чарльза ІІІ і Королеви Камілли.

Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу ІІІ довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог.

Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!

Дякую кожному й кожній, хто допомагає захищати життя та свободу!

Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу!

Слава Україні!