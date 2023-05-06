Зеленський у Гаазі / Скандинавія – за вступ України до НАТО. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ

Китай визнав росію – державою-агресоркою. Лідери нордичних держав підтримали членство України в ЄС і НАТО. А Володимир Зеленський виступив в Гаазі та закликав притягнути диктатора до відповідальності. Про найголовніші міжнародні події — у нашому дайджесті

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