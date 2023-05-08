УКРАЇНА ПІД АТАКОЮ ДРОНІВ: ППО збила всі / РАКЕТИ НА ОДЕСУ // ВІЙНА. День 439

08.05.2023 18:52 21

Масована атака дронами по Україні! Лише в столиці наша ППО збила понад три десятки безпілотників. Утім уламки влучили у житловий будинок: там масштабні руйнування. По Одещині росіяни скерували крилаті ракети. Згоріли склади з гуманітарною допомогою Червоного Хреста. Внаслідок влучання постраждали троє людей, є один загиблий. Тим часом на фронті важкі бої тривають за Бахмут. А в Повітряних силах підтвердили успішне збиття гіперзвукової ракети

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