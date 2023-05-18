Наші пріоритети на найближчий час – додаткові системи ППО, ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави.

Були командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота.

Перше: бригади оборони – молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти.

Друге: бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей.

Третє: щодо захисту цивільних громадян – Повітряні сили – молодці, тут із деталями. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя. І це буде.

Провів сьогодні й ґрунтовну нараду з нашими міжнародниками – командою Офісу. Є завдання – втримати динаміку міжнародної підтримки та комунікації заради України, яка була досягнута в першій половині травня, також і цими тижнями. Впевнений: виконаємо це завдання.

Мав честь відвідати офіс Кримської платформи та зустрітися з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, представниками Меджлісу й кримськотатарської спільноти.

Сьогодні та щороку в цей день, 18 травня, ми вшановуємо пам’ять усіх жертв депортації кримськотатарського народу. Це був один із найтяжчих злочинів ХХ століття – увесь народ силою забрали з рідної землі та змусили жити на чужині десятиліттями. І коли вже люди повернулися додому, Росія вкотре принесла до їхнього дому, до нашої України своє зло – зло агресії, репресій, приниження.

Повернути справедливість для всіх наших людей, гарантувати свободу для всієї нашої держави без будь-яких винятків – це наше історичне завдання. Завдання всіх, хто захищає державу, усіх, хто обрав Україну, а отже, здобуде перемогу.

Радий бачити, що створена нами Кримська платформа ефективно спрямовує спільну силу всієї нашої держави та кримськотатарського народу. Радий знати, що наша спільна робота з Меджлісом приносить потрібний Україні результат.

До речі, деякі дуже важливі спільні кроки готуємо вже на найближчий час. Питання Криму, кримських в’язнів та всіх наших людей у Криму виводимо на новий міжнародний рівень.

І ще одне.

Сьогодні багато українців і українок були у вишиванках. Це важливо – пам’ятати, яке багатство нас усіх обʼєднує. Україна – різноманітна, і в тому – наша сила, це було видно протягом дня у різних орнаментах вишиванок.

Але зараз я прошу вас усіх згадати про тих українців і українок, які буквально – наша з вами сила, наш із вами захист. Багато наших людей не були у вишиванках, бо вони – у військовій формі. Я прошу вас зараз згадати всіх, хто воює заради України. Усіх, хто на бойових завданнях і на бойових постах заради України. Усіх, хто тренує наших бійців заради України. Ті, кого ви знаєте особисто, ті, про кого ви чули, і тисячі й тисячі інших, які всі однаково бережуть життя України. Згадайте про них зараз, будь ласка, і подякуйте їм.

Також ми ані на мить не забуваємо про тих наших людей, яких окупант утримує в неволі. Про полонених українців, про репресованих на окупованих територіях. Про тих, хто перебуває в окупованих містах і громадах і чекає повернення нашого прапора, нашої держави. Ми маємо звільнити всіх наших людей і всю нашу землю з російської неволі.

Діємо разом, у єдності, дбаючи одне про одного й про державу, і не зупиняємось до перемоги.

Дякую всім, хто допомагає!

Слава всім, хто бʼється заради України!

Вічна памʼять усім жертвам російської тиранії!

Вічна памʼять усім жертвам депортації кримськотатарського народу!

Слава Україні!