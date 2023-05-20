ВИШИВАНКА – КОД НАЦІЇ. Які таємничі символи ховаються у візерунках?

20.05.2023 13:34 25

Квіти, геометричні фігури та тварини. У кожному регіоні – свої візерунки з таємничими символами. Саме тому вишиванку називають кодом нації! Звідки майстри беруть ідеї для орнаментів?

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