Новини Новини України ВИШИВАНКА – КОД НАЦІЇ. Які таємничі символи ховаються у візерунках? 20.05.2023 13:34 25 Квіти, геометричні фігури та тварини. У кожному регіоні – свої візерунки з таємничими символами. Саме тому вишиванку називають кодом нації! Звідки майстри беруть ідеї для орнаментів? Продовжити читання Уперед ВИШИВАНКА ЗА КОРДОНОМ. Українці зі всього світу розповіли про власний одяг Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro У Дніпрі пройшов модний пок Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ВИШИВАНКА ЗА КОРДОНОМ. Українці зі всього світу розповіли про власний одяг 20.05.2023 12:05 30 Mіські новини Новини HANDEMADE ВИШИВАНКИ. На Дніпропетровщині створюють унікальний одяг 20.05.2023 11:41 47 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.05.2023 20.05.2023 10:44 52 Mіські новини Новини 11 канал за кадром: як пройшли святкові спецвипуски? 19.05.2023 20:48 78 Mіські новини Новини Унікальний музичний подарунок для глядачів 11 каналу. Гості студії – тріо бандуристок «Етніка» 19.05.2023 19:39 79 Mіські новини Новини ВИШИТЕ СВЯТО. У терцентрі Дніпра відзначили День вишиванки 19.05.2023 19:24 96