Щотижня додаємо змісту для України від саміту НАТО у Вільнюсі – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо на нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, у нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів.

Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було саме таким, яке спрацює. Подивимось, але, тим не менш, ми працюємо над цим.

До речі, сьогодні є важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами – чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для інших міжнародних організацій.

Готуємося до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідках – тих, які нас найбільше підтримують. Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших звʼязків із партнерами.

І така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту – будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обовʼязково.

Хочу подякувати сьогодні всім нашим воїнам, які захищають небо. Від учорашнього вечора й до сьогоднішнього ранку збито 25 «Шахедів». 25 із 25. Відмінний результат. І кожне таке збиття – це врятовані життя людей, це наша врятована інфраструктура. Дякую!

Вдалося збити й частину ракет терористів, але, на жаль, не всі. На жаль, були влучання. Дніпро й Харків, Одеса та Львів, Київ і Запоріжжя – усі наші міста й громади мають отримати повноцінний повітряний щит. Дуже активно працюємо над цим разом із партнерами.

Сьогодні варто відзначити підрозділи ОСУВ «Хортиця» – найбільш стійкі та ефективні, найбільш результативні. 3-тя та 5-та окремі штурмові бригади, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», 214-й окремий батальйон спеціального призначення… Дякую вам, воїни! Це Бахмутський напрямок, це надзвичайна сила наших людей.

Слава всім нашим воїнам, які знищують ворога!

Слава всім, хто береже наші міста від атак терористів!

Слава всім, хто щодня робить ближчою нашу перемогу!

Дякую всім у світі, хто нас підтримує! Дякую вам!

Слава Україні!