ППО ЗБИЛА ВСІ 36 “ШАХЕДІВ” / “ВАГНЕР” ВІДСТУПАЄ ВІД БАХМУТА. Війна. День 456

25.05.2023 17:40 30

За добу наші повітряні сили збили усі 36 шахедів, які запустила росія. Тим часом, вагнерівці вже заявляють про відступ у тил. А союзники готові надати Україні чергову партію необхідної зброї. Дайджест важливий подій 456 дня війни- дивіться далі

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