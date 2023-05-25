ППО ЗБИЛА ВСІ 36 “ШАХЕДІВ” / “ВАГНЕР” ВІДСТУПАЄ ВІД БАХМУТА. Війна. День 456

За добу наші повітряні сили збили усі 36 шахедів, які запустила росія. Тим часом, вагнерівці вже заявляють про відступ у тил. А союзники готові надати Україні чергову партію необхідної зброї. Дайджест важливий подій 456 дня війни- дивіться далі

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