Новини Новини України ППО ЗБИЛА ВСІ 36 “ШАХЕДІВ” / “ВАГНЕР” ВІДСТУПАЄ ВІД БАХМУТА. Війна. День 456 25.05.2023 17:40 30 За добу наші повітряні сили збили усі 36 шахедів, які запустила росія. Тим часом, вагнерівці вже заявляють про відступ у тил. А союзники готові надати Україні чергову партію необхідної зброї. Дайджест важливий подій 456 дня війни- дивіться далі Продовжити читання Уперед Антоніна Самойлова стала першою українкою, що піднялася на Еверест двічіНазад РЯТУЮТЬ НАДЗВИЧАЙНИКА. ДСНС-ник отримав важкі поранення під час ракетного удару Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦🗻Над Еверестом замайо У Дніпрі розробили перший в У школах Дніпра останній де ⚡️ ПЦУ переходить на новий Врятувати золотисту щурку: Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини РЯТУЮТЬ НАДЗВИЧАЙНИКА. ДСНС-ник отримав важкі поранення під час ракетного удару 25.05.2023 18:05 15 Mіські новини Новини Антоніна Самойлова стала першою українкою, що піднялася на Еверест двічі 25.05.2023 16:35 48 Mіські новини Новини СТРІЛЕЦЬКІ НАВЧАННЯ. Дніпровська ТРО відшліфовує майстерність 25.05.2023 16:01 59 Новини Новини України ПАЛЬНЕ ЗДОРОЖЧАЄ. У липні повертаються податки на бензин, газ та дизпаливо 25.05.2023 14:23 48 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 25.05.2023 25.05.2023 8:00 30 Новини Новини України Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія лише втрачатиме – звернення Президента України 24.05.2023 22:36 127