Антоніна Самойлова стала першою українкою, що піднялася на Еверест двічі

25.05.2023 16:35 24

Цьогоріч українська альпіністка здійснила спробу зійти на дах світу без кисню, проте хвороба завадила. Попри сильну слабкість та вмовляння гіда не йти на вершину Антоніна таки зійшла на Еверест з киснем вдруге під час повномасштабної війни в Україні. Дівчина стала першою з українок, хто це зробив 2 рази!

У минулому сезоні 2022 року перший і єдиний український прапор був піднятий також завдяки Тоні. Обидва сходження українка присвятила незламності та силі свого народу та його боротьбі за свободу!

 

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