Антоніна Самойлова стала першою українкою, що піднялася на Еверест двічі
Цьогоріч українська альпіністка здійснила спробу зійти на дах світу без кисню, проте хвороба завадила. Попри сильну слабкість та вмовляння гіда не йти на вершину Антоніна таки зійшла на Еверест з киснем вдруге під час повномасштабної війни в Україні. Дівчина стала першою з українок, хто це зробив 2 рази!
У минулому сезоні 2022 року перший і єдиний український прапор був піднятий також завдяки Тоні. Обидва сходження українка присвятила незламності та силі свого народу та його боротьбі за свободу!