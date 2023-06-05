Ворог знає, що Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Звіт за сьогоднішній день.

Перше – я вдячний кожному нашому воїну, усім нашим захисникам і захисницям, які дали за цей день саме ті новини, яких ми очікуємо. Бахмутський напрямок – молодці, воїни!

Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, усі наші зайняті позиції.

Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині. Дякую за це!

Сьогодні хочу особливо відзначити кілька наших бойових підрозділів. Це 5-та окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада, які вміло, рішучо та результативно захищають наші позиції, знищують окупантів та, головне, рухаються вперед.

Дякую вам, воїни! Дякую всім!

Друге – продовжуємо нашу роботу щодо санкцій проти Росії.

Хоча глобальна тенденція вже зрозуміла – Росія програє цю війну, господарі Росії продовжують заперечувати реальність. Продовжують намагатись обманути світ, обійти санкції, виробити більше зброї, забезпечити більшу трату ресурсів і людей на цю агресію.

Готуємо наші кроки, нові кроки для ще більшого обмеження російського військового потенціалу. Кожен у світі, хто так чи інакше допомагає державі-терористу обходити санкції, кожен у світі, кого Росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання – кожен такий суб’єкт має відчути повну силу вільного світу.

І ми це забезпечимо.

Це спільне завдання світу – зупинити терор. І головною передумовою виконання цього завдання є зупинка будь-яких шляхів, якими терористи ще намагаються отримати щось для себе.

Новини – незабаром.

Третє. Провів сьогодні тривалу й дуже змістовну нараду щодо трансформації нашої країни, нашого життя – зараз і після перемоги.

Об’єктивно існують фундаментальні безпекові, економічні, енергетичні, технологічні та просто людські питання, які потребують повних та ефективних відповідей.

Саме від цих відповідей залежатиме, якою буде Україна та яким буде життя українських дітей, коли вони стануть дорослими й отримають державу від теперішніх поколінь.

Сильну державу, вільну державу, сучасну державу, приємну для життя державу.

Основу для цього закладаємо зараз. Усі, хто воює заради України. Усі, хто працює заради України. Усі, хто допомагає.

До прикладу, сьогодні у форматі уряд, Офіс, РНБО обговорили енергетичну галузь та в широкому сенсі – аграрне виробництво. Не лише відновлення того, що Україна мала, а розвиток і розширення з урахуванням глобальної ролі України для продовольчої та енергетичної безпеки Європи та світу.

Всі ці деталі представимо. Буде ґрунтовно. Зокрема, представимо на Лондонській міжнародній конференції з відбудови України, що відбудеться вже цього місяця.

І, звичайно, ані на день не припиняємо нашу міжнародну роботу з партнерами.

Сьогодні в Києві був міністр закордонних справ Великої Британії. Хороша зустріч, корисні переговори й нове посилення наших країн, нашої безпеки.

Я подякував за всю надану Україні оборонну підтримку і особливо – за ракети «Сторм Шедоу», які проявили себе надзвичайно ефективно на передовій. Ми продовжили розмову щодо нової коаліції захисту життя – коаліції «Петріотів». Крок за кроком рухаємось із партнерами до того, щоб зробити цю коаліцію такою ж працюючою заради життя й захисту свободи, як і всі інші наші оборонні коаліції, які вже створені.

Говорили з паном міністром закордонних справ Великої Британії й про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. Саміт має бути змістовним. Тоді він стане й історичним.

Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто наближає поразку російського терору!

Слава нашим воїнам!

Слава всім нашим героям!

Слава Україні!