Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Провів сьогодні засідання Ставки – тривале та дуже детальне щодо кількох питань. Доповідали Головком, командувачі – і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій.

За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій.

Розглянули на Ставці постачання боєприпасів для артилерії – для Сходу, для Півдня. І хоча вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії – очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання.

Окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі. Були доповіді нашої розвідки: ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників. Доповідь керівника СБУ. Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всіх напрямкам.

Рішенням Ставки Головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання.

Дякую сьогодні Данії та особисто пані Премʼєр-міністру Метте Фредеріксен за новий оборонний пакет для України: снаряди для артилерії, ракети для ППО, техніка для розмінування… Дякую!

Провів сьогодні й кілька змістовних підготовчих нарад – як щодо внутрішнього контексту в нашій державі, відповідних внутрішніх заходів, так і щодо міжнародних заходів. Починається надзвичайно важливий період зовнішньої політики. Це робота заради розширення миру через розширення наших безпекових можливостей, наших альянсів і співпраці. Наступні тижні будуть надзвичайно активними, і позиції нашої держави чітко визначені, усі наші посадовці знають, що робити.

І ще одне.

Сьогодні перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших наших перемог. Памʼятаєте? Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії. Але наші воїни це зробили. Російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь Південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу й інші міста. Наші воїни їх зупинили, вигнали зі Зміїного.

Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати. Завдяки всьому тому, що нашим людям вдається робити в протистоянні російським терористам, ми відкриваємо для всього світу та й для самих себе нову українську силу – справжню українську силу. Силу, яку ми ніколи не втратимо і яка завжди буде опорою безпеки вільного світу.

Я вдячний усім, хто звільнив Зміїний! ГУР разом з іншими складовими Сил оборони і безпеки нашої держави провели цю операцію. Головне управління розвідки та спецпідрозділ «Альфа» СБУ, Військово-Морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних Сил і наші міцні прикордонники. Дякую!

І завжди будемо памʼятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги. Із тих, чиї імена зараз можна назвати… Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат. Бійці «Альфи» СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор. Воїни Військово-морський Сил: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант. Вічна памʼять!

Вічна памʼять і слава всім, хто віддав своє життя, щоб жила наша прекрасна Україна!

Слава Україні!