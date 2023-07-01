Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та всього світу – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, шановні українки!

Цей день ми завершуємо на Рівненщині – провів чергове виїзне засідання Ставки. Ключові питання безпеки у північних регіонах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки. Все, що стосується і кордону, і наших сил ОСУВ «Північ», і українських стратегічних об’єктів – таких, як Рівненська атомна станція, на якій власне й відбулась Ставка.

Були доповіді розвідки, Головкома, командувача «Півночі», керівника прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини щодо соціальних питань і потреб людей. Також була доповідь керівника «Енергоатома» Котіна, директора Рівненської АЕС.

Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних об’єктів та північних областей, а й таких чутливих питань, як кібербезпека.

Дякую кожному й кожній у Рівненській області й тут, на Рівненській АЕС, та по всьому периметру нашого північного кордону, хто дбає про безпеку України та наших людей.

Сьогодні ж опублікований черговий пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії вести цю терористичну війну. Зокрема, є санкції проти майже 300 юридичних і майже 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії. Всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України та всього світу.

Сьогодні з візитом в Україні був Прем’єр-міністр Іспанії Санчес. Дуже символічно – у перший день початку іспанського головування в Раді Євросоюзу. Це однозначно свідчить про нову реальність. Наш спільний європейський дім завжди не можна було уявити повноцінним без України. І зараз же ми досягли й на політичному рівні того, що європейські справи без України вже не розглядаються.

Цей візит пана Прем’єр-міністра Санчеса говорить і про пріоритети іспанського головування, і про нашу співпрацю. Я дякую тобі, Іспаніє, за підтримку – оборонну, політичну, економічну! Окремо хочу подякувати за повагу й допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди поверталися додому, в Україну.

До речі, підписали сьогодні з паном Прем’єр-міністром Санчесом спільну заяву щодо підтримки європейської та євроатлантичної перспективи України, і це вже 21-ша така заява, тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про членство в Альянсі… Бельгія, Данія, наші друзі з Естонії, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, це Латвія, це Литва, Нідерланди, Німеччина, це Норвегія та Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція. Дякую всім вам!

Вдячний і тим державам, із якими в нас поки немає подібних спільних підписаних заяв та декларацій, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО, а отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі. Дякую!

І ще одне.

Сьогодні з’явилося повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть.

Слава Україні!