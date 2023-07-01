З 1 ЛИПНЯ ЗРОСТУТЬ ЦІНИ НА ПАЛЬНЕ, ВОДУ, СВІТЛО. А ЩЕ ПІДВИЩАТЬ ПЕНСІЮ

01.07.2023 13:25 38

Нові тарифи на воду та світло. Підвищення пенсій та повернення акцизу та пальне. А ще медикаменти – за Є-рецептом. З першого липня на українців чекає чимало змін. Скільки будемо платити за комуналку? Та хто може розраховувати на додаткові виплати?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.07.2023

01.07.2023 10:10 48

Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас – звернення Президента Володимира Зеленського

30.06.2023 22:14 78

НА ЧЕСТЬ ЗМІЇНОГО. У Дніпрі погасили нову марку

30.06.2023 17:38 87

ЗБИТО 10 “ШАХЕДІВ” / ОКУПАНТИ ОБСТРІЛЯЛИ ХЕРСОНЩИНУ / ЗНИЩЕНО ШТАБ ОКУПАНТІВ // Війна. День 492

30.06.2023 17:07 98

РИБНИЙ РЕЙД. На ринках Дніпра шукають заборонену продукцію

30.06.2023 16:55 100

СМЕРТЕЛЬНА ОПЕРАЦІЯ! Молода дівчина померла після пластики на грудях

30.06.2023 15:07 99
.