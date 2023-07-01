Новини Новини України З 1 ЛИПНЯ ЗРОСТУТЬ ЦІНИ НА ПАЛЬНЕ, ВОДУ, СВІТЛО. А ЩЕ ПІДВИЩАТЬ ПЕНСІЮ 01.07.2023 13:25 38 Нові тарифи на воду та світло. Підвищення пенсій та повернення акцизу та пальне. А ще медикаменти – за Є-рецептом. З першого липня на українців чекає чимало змін. Скільки будемо платити за комуналку? Та хто може розраховувати на додаткові виплати? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.07.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️У Дніпрі з 1 липня зросте У Дніпрі погасили нову марк З завтрашнього дня податки Рівень води у ставку-охолод Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.07.2023 01.07.2023 10:10 48 Новини Новини України Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас – звернення Президента Володимира Зеленського 30.06.2023 22:14 78 Mіські новини Новини НА ЧЕСТЬ ЗМІЇНОГО. У Дніпрі погасили нову марку 30.06.2023 17:38 87 Новини Новини України ЗБИТО 10 “ШАХЕДІВ” / ОКУПАНТИ ОБСТРІЛЯЛИ ХЕРСОНЩИНУ / ЗНИЩЕНО ШТАБ ОКУПАНТІВ // Війна. День 492 30.06.2023 17:07 98 Mіські новини Новини РИБНИЙ РЕЙД. На ринках Дніпра шукають заборонену продукцію 30.06.2023 16:55 100 Mіські новини Новини СМЕРТЕЛЬНА ОПЕРАЦІЯ! Молода дівчина померла після пластики на грудях 30.06.2023 15:07 99