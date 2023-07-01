З 1 ЛИПНЯ ЗРОСТУТЬ ЦІНИ НА ПАЛЬНЕ, ВОДУ, СВІТЛО. А ЩЕ ПІДВИЩАТЬ ПЕНСІЮ

Нові тарифи на воду та світло. Підвищення пенсій та повернення акцизу та пальне. А ще медикаменти – за Є-рецептом. З першого липня на українців чекає чимало змін. Скільки будемо платити за комуналку? Та хто може розраховувати на додаткові виплати?

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