Дніпровська філія «ГАЗМЕРЕЖІ» нагадує про необхідність передачі показань газових лічильників

03.07.2023 10:18 8

Передавайте фактичні показання лічильника газу та протягом п’яти діб (з 1 до 5 числа включно).

Швидко та зручно передати показання газового лічильника дніпряни можуть за допомогою оновленого особистого кабінету ТОВ «ГАЗМЕРЕЖІ» за посиланням: https://my.grmu.com.ua/register .

Також передати обсяги спожитого газу мешканці Дніпра та ряду населених пунктів Дніпровського району можуть за допомогою онлайн сервісів ГК «Нафтогаз України»:
📌 в «особистому кабінеті» на сайті https://my.gas.ua/login
📌 через чат-бот у Viber: https://chats.viber.com/naftogazpostach
📌 через чат-бот у Telegram: https://t.me/GASUA_bot
📌 за допомогою електронної адреси [email protected];
📌 через голосове меню IVR (натиснувши кнопку 2) або дочекавшись з’єднання з оператором Контакт-центру:
• 066-300-2-888 (Vodafone);
• 098-300-2-888 (Kyivstar);
• 093-300-2-888 (Lifecell);
• 057-708-01-87 (Укртелеком);
• 056-747-36-35 (Укртелеком).

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