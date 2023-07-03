Дніпровська філія «ГАЗМЕРЕЖІ» нагадує про необхідність передачі показань газових лічильників

Передавайте фактичні показання лічильника газу та протягом п’яти діб (з 1 до 5 числа включно).

Швидко та зручно передати показання газового лічильника дніпряни можуть за допомогою оновленого особистого кабінету ТОВ «ГАЗМЕРЕЖІ» за посиланням: https://my.grmu.com.ua/register .

Також передати обсяги спожитого газу мешканці Дніпра та ряду населених пунктів Дніпровського району можуть за допомогою онлайн сервісів ГК «Нафтогаз України»:

📌 в «особистому кабінеті» на сайті https://my.gas.ua/login

📌 через чат-бот у Viber: https://chats.viber.com/naftogazpostach

📌 через чат-бот у Telegram: https://t.me/GASUA_bot

📌 за допомогою електронної адреси [email protected];

📌 через голосове меню IVR (натиснувши кнопку 2) або дочекавшись з’єднання з оператором Контакт-центру:

• 066-300-2-888 (Vodafone);

• 098-300-2-888 (Kyivstar);

• 093-300-2-888 (Lifecell);

• 057-708-01-87 (Укртелеком);

• 056-747-36-35 (Укртелеком).