Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці й українки!

Передусім я вітаю наших зенітників – воїнів зенітних ракетних військ українських Повітряних сил, вони відзначають сьогодні свій день.

Я дякую за кожну збиту вами ціль, воїни! Вже понад три тисячі таких цілей збито: понад 180 літаків, понад 130 вертольотів, майже 40 балістичних та понад тисячу крилатих російських ракет, понад 1600 безпілотників різних типів… Все це – тисячі й тисячі врятованих вами життів, сотні об’єктів критичної інфраструктури, які ви зберегли.

За час цієї війни вісім зенітних ракетних бригад отримали почесну відзнаку «За мужність та відвагу». Понад 1100 воїнів-зенітників отримали державні нагороди, а вісьмом із них присвоєно найвище звання – Герой України. Це полковник Сергій Яременко, підполковники Володимир Веснін, Андрій Круглов, Сергій Побережець, Артем Шарков, Дмитро Шумаков, майор Ярослав Мельник та старший лейтенант Артем Слісарчук – йому звання Героя України присвоєно посмертно.

На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі… Мої співчуття! Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою. Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо.

До речі, говорив сьогодні з паном канцлером Шольцом. Німеччина дуже потужно допомогла Україні з ППО. Блискучі німецькі системи «Айріс-Т» добре показали себе в захисті нашого неба. Ми маємо й передані нам Німеччиною американські «Петріоти», дуже ефективні. Україна вдячна за них, як і за всю іншу життєво необхідну допомогу!

В сьогоднішній розмові з паном канцлером ми зосередились, звісно, на подальшій оборонній співпраці, а також на стратегічних питаннях захисту нашої Європи – Європи, яка може бути мирною лише тоді, коли мир для неї буде гарантований повною безпековою визначеністю. Не може бути у Європі дефіциту безпекової визначеності, який провокуватиме російську тиранію та агресію. Росія буде пробувати відкусити той чи інший шматок Європи лише тоді, коли буде бачити ту чи іншу безпекову невизначеність. Коли все визначено й очевидно, російська тиранія не наважується порушувати безпеку.

Очевидно, що убезпечити Європу від будь-яких агресій можна лише разом з Україною і лише разом з Україною в НАТО. Саме тому має бути досягнута безпекова визначеність щодо нашого майбутнього в Альянсі. Тоді Росії доведеться переорієнтуватися на власну державність – зайнятися нарешті собою, а не будь-якими експансіями.

Дуже активно готуємося до саміту, і очікуємо від наших партнерів саме такої рішучості, якої вимагає цей історичний момент.

І обов’язково – наші активні дії. Передова.

Героїчні 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти – дякую вам, воїни! 47-ма окрема механізована бригада «Маґура» – дякую! Славетна 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» – дякую, воїни! 128-ма окрема бригада Сил територіальної оборони – дякую!

Варто особливо відзначити сьогодні молодшого лейтенанта Олександра Павлова, командира взводу морської піхоти 36-ї бригади морпіхів. Його впевнені та сильні дії, уміле управління в бою дають хороші результати державі. Дякую!

Екіпаж танка Т-80 під командуванням молодшого сержанта Андрія Марчука – дякую за влучність та хоробрість! Це 36-та бригада морпіхів.

А з 35-ї бригади відзначу сьогодні командира танка, молодшого сержанта Артема Образка – дякую за справжню українську сміливість та майстерність при звільненні населеного пункту Макарівка. Дякую, Артеме!

Старший солдат Євген Піддубний, сапер 47-ї механізованої бригади. Діє на дуже гарячому зараз напрямку і дуже ефективно виконує свої завдання. Дякую, Євгене!

Капітан Іван Огурцов. Діючи на Авдіївському напрямку, наші вогневі артилерійські групи під його командуванням дуже результативно знищують ворожі позиції та склади. Дякую, воїне!

Мар’їнський напрямок… Артилерійський дивізіон під командуванням підполковника Павла Лукʼянова не дає окупантам жодної хвилини відпочинку. Ваші бойові результати дійсно вагомі! Дякую!

Дякую всім, хто зараз у бою, на бойових постах та позиціях! Дякую всім, хто допомагає!

І ще одне.

Світ сьогодні знову побачив, як Кремль – на жаль, руками чинної влади Грузії – вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі. Життя людини – це найвища цінність, і не можна допустити, щоб Михайла просто знищили. Україна неодноразово закликала владу Грузії зупинити цю показову страту. І ми, і наші партнери пропонували різні опції порятунку Михайла. Сьогодні я доручив міністру закордонних справ України викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити Україну протягом наступних 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею. Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування й догляду. І закликаю наших партнерів звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада у Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність.

Слава Україні!