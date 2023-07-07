ППО ЗНИЩИЛА 12 З 18 ДРОНІВ / ЗСУ ПРОДОВЖУЮТЬ КОНТРНАСТУП // Війна. День 499

07.07.2023 17:07 46

ЗСУ просуваються на Запоріжжі та Донеччині. Зокрема, на Бахмутському напрямку пройшли понад кілометр. Тим часом росіяни атакують Україну Шахедами. Цієї ночі наша Протиповітряна оборона знищила 12 дронів

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

“ДО БОЮ”! На Укрпошті погасили марку, присвячену ювелірній прикрасі

07.07.2023 16:24 45

РЕВІЗІЯ СХОВИЩАМИ. 60 укриттів у Дніпрі непридатні для користування

07.07.2023 15:42 50

АТАКА ШАХЕДАМИ: уламки вбили двох чоловіків на Дніпропетровщині

07.07.2023 14:56 58

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.07.2023

07.07.2023 9:02 21

300 МЕТРІВ БЕЗДОРІЖЖЯ. У Нікополі люди скаржаться на ями

06.07.2023 18:58 103

ЗАГИБЛІ ТА ПОСТРАЖДАЛІ: ТЕРАКТ РОСІЯН У ЛЬВОВІ / Бавовна на Донеччині // Війна. День 498

06.07.2023 17:24 104
.