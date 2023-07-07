Новини Новини України ППО ЗНИЩИЛА 12 З 18 ДРОНІВ / ЗСУ ПРОДОВЖУЮТЬ КОНТРНАСТУП // Війна. День 499 07.07.2023 17:07 46 ЗСУ просуваються на Запоріжжі та Донеччині. Зокрема, на Бахмутському напрямку пройшли понад кілометр. Тим часом росіяни атакують Україну Шахедами. Цієї ночі наша Протиповітряна оборона знищила 12 дронів Продовжити читання Уперед “ДО БОЮ”! На Укрпошті погасили марку, присвячену ювелірній прикрасі Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Instagram post 17941744421571116 42 пожежі в екосистемах лікв Instagram post 17883768773886825 Про Нікополь - 6 липня. Дивіт Новини області та країни за 😢💔 "Пошуки триватимуть до Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини “ДО БОЮ”! На Укрпошті погасили марку, присвячену ювелірній прикрасі 07.07.2023 16:24 45 Mіські новини Новини РЕВІЗІЯ СХОВИЩАМИ. 60 укриттів у Дніпрі непридатні для користування 07.07.2023 15:42 50 Mіські новини Новини АТАКА ШАХЕДАМИ: уламки вбили двох чоловіків на Дніпропетровщині 07.07.2023 14:56 58 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.07.2023 07.07.2023 9:02 21 Mіські новини Новини 300 МЕТРІВ БЕЗДОРІЖЖЯ. У Нікополі люди скаржаться на ями 06.07.2023 18:58 103 Новини Новини України ЗАГИБЛІ ТА ПОСТРАЖДАЛІ: ТЕРАКТ РОСІЯН У ЛЬВОВІ / Бавовна на Донеччині // Війна. День 498 06.07.2023 17:24 104