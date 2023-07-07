ППО ЗНИЩИЛА 12 З 18 ДРОНІВ / ЗСУ ПРОДОВЖУЮТЬ КОНТРНАСТУП // Війна. День 499

ЗСУ просуваються на Запоріжжі та Донеччині. Зокрема, на Бахмутському напрямку пройшли понад кілометр. Тим часом росіяни атакують Україну Шахедами. Цієї ночі наша Протиповітряна оборона знищила 12 дронів

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