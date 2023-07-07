“ДО БОЮ”! На Укрпошті погасили марку, присвячену ювелірній прикрасі

07.07.2023 16:24 29

Унікальна та лише для нашого регіону! У Дніпрі презентували нову марку від Укрпошти! Коштує вона 330 гривень. Чим особлива та що на ній зображено?

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