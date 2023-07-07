Mіські новини Новини “ДО БОЮ”! На Укрпошті погасили марку, присвячену ювелірній прикрасі 07.07.2023 16:24 29 Унікальна та лише для нашого регіону! У Дніпрі презентували нову марку від Укрпошти! Коштує вона 330 гривень. Чим особлива та що на ній зображено? Продовжити читання Уперед РЕВІЗІЯ СХОВИЩАМИ. 60 укриттів у Дніпрі непридатні для користування Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Instagram post 17941744421571116 42 пожежі в екосистемах лікв Instagram post 17883768773886825 Про Нікополь - 6 липня. Дивіт Новини області та країни за 😢💔 "Пошуки триватимуть до Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини РЕВІЗІЯ СХОВИЩАМИ. 60 укриттів у Дніпрі непридатні для користування 07.07.2023 15:42 45 Mіські новини Новини АТАКА ШАХЕДАМИ: уламки вбили двох чоловіків на Дніпропетровщині 07.07.2023 14:56 54 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.07.2023 07.07.2023 9:02 20 Mіські новини Новини 300 МЕТРІВ БЕЗДОРІЖЖЯ. У Нікополі люди скаржаться на ями 06.07.2023 18:58 101 Новини Новини України ЗАГИБЛІ ТА ПОСТРАЖДАЛІ: ТЕРАКТ РОСІЯН У ЛЬВОВІ / Бавовна на Донеччині // Війна. День 498 06.07.2023 17:24 101 Mіські новини Новини РЕКОРДНА СПЕКА. Як вберегтися в таку погоду? 06.07.2023 16:59 114