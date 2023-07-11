САМІТ НАТО. У Вільнюсі вирішать коли Україна стане членом альянсу

Україна у НАТО чи ні? Сьогодні у Вільнюсі стартував дводенний саміт Альянсу. Це друге засідання від дня початку повномаштабної війни. І перше, де розглядатимуть вступ нашої держави до євроатлантичної спільноти. Що вже втигли обговорити? Та чи є у нас шанс стати 33-м членом НАТО?

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