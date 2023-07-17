КРИМСЬКИЙ МІСТ – В “БАВОВНІ”. На переправі вчергове пролунали вибухи

На Кримському мосту – бавовна! Цієї ночі на переправі пролунали вибухи. Росіяни звинувачують Україну. Тим часом наша Служба безпеки – присвятила події вірш. Деталі пообіцяла згодом. Коли чекати подробиць? І які версії вже встигли вигадати українці?

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