КРИМСЬКИЙ МІСТ – В “БАВОВНІ”. На переправі вчергове пролунали вибухи

17.07.2023 16:43 21

На Кримському мосту – бавовна! Цієї ночі на переправі пролунали вибухи. Росіяни звинувачують Україну. Тим часом наша Служба безпеки – присвятила події вірш. Деталі пообіцяла згодом. Коли чекати подробиць? І які версії вже встигли вигадати українці?

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