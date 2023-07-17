Новини Новини України КРИМСЬКИЙ МІСТ – В “БАВОВНІ”. На переправі вчергове пролунали вибухи 17.07.2023 16:43 21 На Кримському мосту – бавовна! Цієї ночі на переправі пролунали вибухи. Росіяни звинувачують Україну. Тим часом наша Служба безпеки – присвятила події вірш. Деталі пообіцяла згодом. Коли чекати подробиць? І які версії вже встигли вигадати українці? Продовжити читання Уперед Є ПОСТРАЖДАЛІ: росіяни обстріляли Краматорськ та Запоріжжя / ЗСУ звільнили 200кв.км//Війна. День 509 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 😆 Народна творчість не зму ⚠️ Рівень води у ставку-ох Невигадані історії росіян, Театр Опери та Балету Дніпр 🚗 У Дніпрі працює автошкол Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Є ПОСТРАЖДАЛІ: росіяни обстріляли Краматорськ та Запоріжжя / ЗСУ звільнили 200кв.км//Війна. День 509 17.07.2023 15:47 32 Mіські новини Новини ДОПОМОЖІТЬ ТВАРИНАМ! Прихисток Dnipro Animals потребує фінансової підтримки 17.07.2023 14:51 40 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.07.2023 17.07.2023 8:48 20 Новини Новини України Безпека нашого континенту починається суверенітетом і силою України – звернення Президента Володимира Зеленського 16.07.2023 21:58 75 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.07.2023 16.07.2023 10:23 76 Новини Новини України АТАКА ДРОНАМИ: є влучання на Запоріжжі //Війна. День 507 15.07.2023 13:58 95