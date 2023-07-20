Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, дорогі українці, українки!

Перше – хочу подякувати всім, хто допомагає нашим людям, нашим містам подолати наслідки російських ударів. Одеса й область, Миколаїв, Запоріжжя, Житомирщина, Харків, прикордонні області, Донеччина…

Я дякую всім рятувальникам, лікарям, медичним сестричкам, волонтерам, поліцейським, місцевій владі. Дякую всім, хто працює заради людей та України. Постраждалим від російських ударів надається необхідна допомога. Знову й знову дякую працівникам наших портів, загалом транспортної інфраструктури, хто робить усе, щоб зберегти український експортний потенціал, наші виходи в глобальну економіку.

Тільки за чотири дні цього тижня, з понеділка, російські терористи вже застосували проти нашої держави й значною мірою – саме проти Одеси та Одещини, Миколаєва, інших наших південних міст і громад… Застосували майже 70 ракет різних типів, майже 90 «Шахедів».

Звичайно, нашим воїнам вдалося збити частину ворожих ракет і дронів, і я дякую за це кожному нашому захиснику неба… Але, на жаль, потужностей української ППО поки не вистачає, щоб дати захист усьому українському небу… Ми максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових комплексів ППО, які можуть дати спокій і безпеку і нашій Одесі, і всім іншим містам, громадам нашої країни.

Хочу сьогодні подякувати кільком державам, які посилили санкції проти російських субʼєктів, різних субʼєктів, які так чи інакше допомагають Росії вести цю людиноненависницьку агресію. Я дякую Сполученим Штатам, Канаді, Європейському Союзу. Сотні нових санкційних цілей успішно реалізовані. Росія та кожен у цьому світі, хто наважується допомагати терористам, повинні відчувати постійне зростання санкційного тиску – чи то фізичні особи, чи то компанії, чи то країни.

Сьогодні є й важливе рішення Національного банку України щодо фінансової установи, яка працює в нашій країні та яка належить російським олігархам – вони під санкціями в різних юрисдикціях… Були застосовані санкції РНБО. І тепер буде правильно, щоб Кабінет Міністрів України невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України та підтримав їх щодо цієї фінансової установи. В інтересах вкладників, заради фінансової стабільності та елементарної справедливості.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Шмигалем і щодо іншого питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості. Бюджетні видатки. У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проект, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, зокрема галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні. Отже, я запропонував голові уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз справді потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге: попросив Премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України.

Окремо хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають. Спочатку перемога.

І ще одне.

Продовжуємо працювати, щоб мобілізувати світ для захисту продовольчої безпеки й нормального життя. Сьогодні вперше в історії відносин між нашими державами говорив із Премʼєр-міністром Ефіопії, зокрема, про спробу Росії зруйнувати наш зерновий експорт. Зараз у Ефіопії близько 20 мільйонів людей – на межі голоду. Одна з найкритичніших ситуацій у світі. Торік український експорт врятував життя щонайменше мільйона громадян Ефіопії – саме стільки продовольства вдалося спрямувати в цю країну, майже 300 тисяч тонн. І якби не російська агресія, то вдалось би врятувати значно більше життів – дати значно більше безпеки. Впевнений, що цього року можемо це зробити – всі разом, увесь світ. Ніхто в світі не зацікавлений у тому, щоб Росії вдалося зруйнувати глобальний продовольчий ринок. І, до речі, ми вже почали готуватися до запланованого на завтра засідання Ради Безпеки ООН – саме щодо цього питання, продовольчої безпеки. Вдячний всім у світі, хто допомагає!

Слава нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто бʼється заради свободи й життя людей!

Слава Україні!