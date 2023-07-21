З початку тижня лише в Одеській області від російського терору постраждали понад 20 людей; лише абсолютне зло може завдавати таких ударів – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Ще двох дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик – 2013-го. Чернігівська область, селище Гончарівське – влучання ракети. Дві жінки вбиті, триває розбір завалів… Пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих!

Сьогодні ж російські ракети й дрони знову били по Одесі, по наших південних районах.

Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали понад 20 людей. Серед них двоє дітей. Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту й для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде.

Провів засідання Ставки. Тривале.

Детально розібрали питання захисту наших міст і громад, наших портів від російських ударів. Якщо хтось там у Росії сподівається, ніби вони зможуть зробити Чорне море простором свавілля й тероризму, то в них це не вийде. Знаємо, як захиститись, бачимо у світі готовність працювати разом і надалі – і більш активно, – щоб дати спокій цьому регіону.

Сьогодні ввечері планую провести перемовини з Президентом Туреччини Ердоганом. Чорноморський регіон, продовольча безпека, інші важливі теми.

Як і завжди, на Ставці були детальні доповіді військових, розвідок, прикордонників щодо наявної ситуації на передовій. І не лише на ключових напрямках активних дій, але й загалом щодо кордону, щодо ймовірного розвитку ситуації.

Забезпечення боєприпасами – тема постійної уваги. Звичайно, і наше виробництво снарядів і дронів, а не тільки постачання від партнерів. Щотижня фіксуємо більші результати, зростання наших можливостей.

Провів сьогодні й ґрунтовну нараду щодо одного з найважливіших компонентів державної політики України – політики героїв. Політики щодо наших воїнів, щодо ветеранів. Україна не лише переможе в цій війні, а й виграє таке життя, яке буде гідним героїв, які за нього борються. Це дуже важливо, щоб наш устрій – державний, суспільний, економічний, культурний – був саме таким, про який можна буде сказати, що він справді заснований на повазі. На повазі до України та кожного й кожної, хто спрямував своє життя, свою хоробрість, свою силу заради того, щоб Україна вистояла проти зла й перемогла російський терор. Вдячний усім, хто вже почав розробляти разом із нами деталі української трансформації після цієї війни.

І ще одне.

Я дякую нашим воїнам. Кожному й кожній, хто захищає українське небо по всій країні. Повітряним силам, нашим льотчикам і зенітникам, мобільним вогневим бригадам. Кожному підрозділу ППО усіх родів та видів військ. Дякую вам!

Бахмутський напрямок… 5-та окрема штурмова бригада, 24-та окрема механізована бригада, 28-ма окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за вашу відвагу та вміння бити по ворогу так, щоб навіть ворог – якщо виживе – розумів, що Україна завжди буде вільною!

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, артилеристи 55-ї бригади, 79-та окрема бригада ДШВ та 110-та окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за вашу влучність, за вашу здатність повертати Україні своє!

Слава вам усім, воїни! Слава кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави й людей!

Дякую всім у світі, хто нам допомагає!

Слава Україні!