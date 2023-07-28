Новини Новини України ЗСУ ЗВІЛЬНИЛИ СТАРОМАЙОРСЬКЕ / На Харківщині росіяни скинули авібомбу // Війна. День 520 28.07.2023 16:59 9 ЗСУ досягли “зубів дракона” на Запорізькому напрямку. Там же прорвалися до головної лінії оборони ворога. В окупованому Шахтарську – бавовна. Палала нафтобаза. А на Донеччині росіяни знову вбивають мирних Продовжити читання Уперед ЗНОВУ З ВОДОЮ. У Нікополі облаштували 6 скважин біля медзакладів Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ⚠️ Рівень води у ставку-ох Новини регіону та країни за 💡Голова Укренерго: «В Укра Відповів на ваші питання, а Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ЗНОВУ З ВОДОЮ. У Нікополі облаштували 6 скважин біля медзакладів 28.07.2023 15:34 33 Mіські новини Новини АРМІЯ ВІДНОВЛЕННЯ. 1500 людей долучились до урядового проєкту 28.07.2023 14:15 40 Mіські новини Новини НЕГОДА НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ. Які долають наслідки буревію? 28.07.2023 12:24 59 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.07.2023 28.07.2023 8:46 38 Новини Новини України Мав честь привітати лікарів і медичних сестричок, фронтових медиків із професійним святом; вдячний кожному й кожній, на кому тримається життя України – звернення Президента Володимира Зеленського 27.07.2023 23:04 82 Mіські новини Новини ЛЮДИ ЗІ СТАЛІ. У Дніпрі протезують військових і цивільних 27.07.2023 17:46 66