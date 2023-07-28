ЗСУ ЗВІЛЬНИЛИ СТАРОМАЙОРСЬКЕ / На Харківщині росіяни скинули авібомбу // Війна. День 520

28.07.2023 16:59 9

ЗСУ досягли “зубів дракона” на Запорізькому напрямку. Там же прорвалися до головної лінії оборони ворога. В окупованому Шахтарську – бавовна. Палала нафтобаза. А на Донеччині росіяни знову вбивають мирних

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