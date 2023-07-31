ОКУПАНТИ ОБСТРІЛЯЛИ ХЕРСОН З РСЗВ / ДОНЕЧЧИНА ПІД АВІАУДАРАМИ // Війна. День 523

31.07.2023 17:38 31

ЗСУ щимлять окупантів на Лиманському напрямку. Просунулися – на Бахмутському. Росіяни ж воюють з мирними: вночі та зранку атакували Харків, Херсон і Донеччину. А нині – готують нову загрозу з неба, – попереджають наші військові

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