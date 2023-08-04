ПІДБИЛИ ВІЙСЬКОВИЙ КОРАБЕЛЬ рф / ЗСУ ПРОСУВАЮТЬСЯ НА ПІВДНІ // Війна. День 527

04.08.2023 17:35 2

Україна задіяла нові резерви для прориву на півдні. Спецоперація від СБУ та Військово-морських сил. У новоросійську вдарили по десантному кораблю. А бавовни у криму буде більшати, повідомили в ОК “Південь”

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