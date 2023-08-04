Новини Новини України ПІДБИЛИ ВІЙСЬКОВИЙ КОРАБЕЛЬ рф / ЗСУ ПРОСУВАЮТЬСЯ НА ПІВДНІ // Війна. День 527 04.08.2023 17:35 2 Україна задіяла нові резерви для прориву на півдні. Спецоперація від СБУ та Військово-морських сил. У новоросійську вдарили по десантному кораблю. А бавовни у криму буде більшати, повідомили в ОК “Південь” Продовжити читання Уперед ПІДТРИМКА ВЕТЕРАНІВ. Захисники України можуть отримати гранти Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Про Нікополь - 3 серпня. Диві Новини за хвилину від 03.08.23 Instagram post 17997114284017389 ⚠️ Рівень води у ставку-ох Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ПІДТРИМКА ВЕТЕРАНІВ. Захисники України можуть отримати гранти 04.08.2023 16:53 7 Mіські новини Новини МЕДИКИ – ХЕРСОНЩИНІ. Лікарі Дніпропетровщини допомагатимуть колегам 04.08.2023 15:31 41 Mіські новини Новини ВІДБУДОВА НІКОПОЛЯ. У місті відремонтували 14 дахів 04.08.2023 14:20 50 Mіські новини Новини ДОПОМОГА З НІМЕЧЧИНИ. До Дніпра привезли медприладдя 04.08.2023 12:18 57 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.08.2023 04.08.2023 9:07 32 Новини Новини України Усі повинні працювати на перемогу, на захист людей і України – звернення Президента Володимира Зеленського 03.08.2023 21:51 105