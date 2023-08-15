МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА ПО УКРАЇНІ: є загиблі // Війна. День 538

Троє загиблих та десятки поранених. Україна вкотре пережила масовану ракетну атаку. Вночі окупанти випустили 28 ракет. 16 з них збила ППО. Та є й влучання. У Луцьку, Львові та Черкащині по промислових об’єктах. Тим часом наші захисники продовжують тримати лінію оборони. Ситуація змінюється щогодини

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