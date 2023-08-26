Справжня міцність є лише в тих держав, які вміють захищати власне небо та шанують власну авіацію – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Уже 30 років в останню суботу серпня своє професійне свято відзначають працівники, працівниці української авіації – і військової, і цивільної.

Пілоти, інженери, усі, хто в авіагалузі, в авіавиробництві, в авіатранспорті. Усі, хто робить Україну однією з міцних країн. Бо справжня міцність є лише в тих держав, які вміють захищати власне небо, шанують власну авіацію.

Зараз, цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі зʼявились F-16. І це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу й дасть Україні більше безпеки.

Є з чим привітати в цей День авіації. Є за що подякувати. І я вдячний. Ми всі вдячні.

Але на жаль, сьогодні самих лише цих слів недостатньо.

Вчора в небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них – Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним і близьким, усім, хто знав хлопців.

Триває розслідування того, що сталося. Про деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна памʼять!

Хочу сказати сьогодні ще кілька слів.

Перше – наші воїни. На Бахмутському напрямку – усі, хто бʼється в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки. Авдіївський напрямок. Марʼїнка. Мелітопольський напрямок – зокрема, Роботине. Дякую вам за міцність, воїни!

Друге – наші партнери. Станом на сьогодні вже більше 20 держав приєдналися до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом, разом із «Сімкою». Буде більше.

Розпочали переговори з Канадою щодо двостороннього документа про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою та Великою Британією. Це дасть Україні значно більше можливостей. Дякую кожному й кожній, хто працює заради цього!

І третє – наші емоції. Не варто давати емоціям взяти гору. Ніде й ні в чому. А особливо між нами, усередині суспільства, між українцями. Будь ласка, дбайте одне про одного. І встигайте подякувати всім, хто допомагає обороні, усім, хто допомагає Україні. Захищаємо нашу державу, абсолютно раціонально йдемо вперед і наближаємо нашу перемогу – перемогу України.

Слава Україні!