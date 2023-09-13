ОБСТРІЛ ХАРКІВЩИНИ ТА ОДЕЩИНИ / ПОВЕРНЕННЯ ДІТЕЙ / БАВОВНА У КРИМУ // Війна. День 567

Вночі противник атакував дронами Одещину й Сумщину. Протиповітряній обороні вдалось збити 32 “шахеди”. Всього росіяни запустили 44 безпілотники. В Одеській області пошкоджено припортову інфраструктуру. На місці здійнялась пожежа. Попередньо відомо про шістьох постраждалих, троє з них – у важкому стані. А вночі був атакований тимчасово окупований Севастополь. Ракети влучили в судноремонтний завод і пошкодили два кораблі.

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