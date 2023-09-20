ПОЦІЛИЛИ ПО НАФТОБАЗІ / ОБСТРІЛ ДОНЕЧЧИНИ ТА ХЕРСОНЩИНИ / УСПІХИ ЗСУ НА ФРОНТІ // Війна. День 574

20.09.2023 17:08 29

Цієї ночі рф вдарила по Україні дронами. Випустила 24 безпілотники. 17 з них наша ППО приземлила у Сумській, Кіровоградській та Полтавській областях. У Кременчуці ворожий снаряд прилетів у нафтопереробний завод, повідомив голова військової адміністрації. Роботу підприємства зупинили через пожежу. Попередньо постраждалих немає. Тим часом на фронті ЗСУ просунулись на захід від Вербового Запорізької області. Окупанти намагалися атакувати наші позиції поблизу Роботиного, втім безуспішно.

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