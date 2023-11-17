Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.11.2023

Оперативна інформація станом на 06.00 17 листопада 2023 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася шістсот тридцять друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА. Сьогодні вночі ворог знову атакував нашу державу БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Диліївка, Мар’їнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!