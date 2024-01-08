Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і Росія заплатить – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Три міжнародні розмови сьогодні. Спочатку – Емір Кувейту. Я подякував за підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави. Розповів про ситуацію з російським терором – про постійні ракетні удари, удари дронів по наших містах і селах. Запевнив, що попри все Україна залишиться одним із донорів глобальної продовольчої безпеки та загалом стабільності. Ми незмінно підтримуємо міжнародне право та цінуємо всі зусилля партнерів, що допомагають нам і таким чином – власній безпеці.

Говорив сьогодні ж із Королем Бахрейну. Звичайно, значна увага – захисту базових принципів міжнародних відносин, питанням стабільності. Я подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах щодо Формули миру й запросив узяти участь у новій зустрічі, що запланована вже незабаром у Давосі.

Вже ввечері сьогодні говорив з Еміром Катару, і особливо вагомою для мене була тема звільнення наших полонених. Посередництво Катару, лідерство цієї держави вже довело свою результативність, і я вдячний за готовність і надалі співпрацювати, щоб повернути додому з російської неволі більше українців і українок, дорослих і дітей. Звичайно, також обговорили й роботу щодо Формули миру та організацію майбутнього саміту миру за участю світової більшості. Подякував Катару за підтримку нашої гуманітарної ініціативи «Зерно з України» та загалом зусиль щодо захисту мирної навігації в Чорному морі. Те, що ми відновили рух цивільних суден Чорним морем, – попри всі спроби Росії заблокувати цю акваторію – доводить, що ми можемо захиститись і від усіх інших проявів російської агресії проти нашої держави, проти нормального життя усіх держав світу, що цінують життя і людей.

Провів сьогодні нараду щодо нашої подальшої міжнародної роботи – цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. Нашу ППО. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії – як тих, що вже застосовані… Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо й над новими санкціями: архітектура тиску на Росію має зміцнюватися. І ще одне пріоритетне завдання – наблизити реальні рішення для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості. Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і Росія заплатить.

Зараз у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина. Я вдячний усім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, хто залучений.

Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким! Держава-терорист неодмінно відчує нашу їй відповідь.

Я дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Дякую всім в Україні, хто дбає про ближнього і про всю нашу державу! Слава нашим воїнам!

Слава Україні!