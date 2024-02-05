Обговорили з Прем’єр-міністром посилення політики ветеранів; Україні потрібні сила, свіжа енергія та лідерство – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, дорогі українці, українки!

Сьогодні – робочий день у трьох наших регіонах. Дніпровщина, Кропивницький, область, Черкащина. Всюди серед головних питань – зміцнення РЕБ, засобів радіоелектронної боротьби, посилення нашої ППО. Кілька важливих доручень щодо цього є сьогодні.

Дніпро – було дуже приємно відвідати ліцей «Синергія». Подякував учителям, поговорив з учнями, ученицями. Важливий настрій – настрій нашого майбутнього, нашої держави.

Кропивницький – провів безпекову нараду щодо ситуації в області, і зміст наради був такий, що зачіпає ситуацію і в інших областях та в критичних галузях нашої економіки. Доручив главі уряду України провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області – щодо всіх питань. Це й забезпечення якісного та стабільного водопостачання, роботи шахт урановидобувних, захисту працівників. Доповідь – за тиждень. Я вдячний усім у Кропивницькому та області, хто забезпечує допомогу в будівництві фортифікацій у прифронтових областях, зокрема Запоріжжі. Обговорили й економіку: держава має підтримати відновлення українських виробництв.

Черкаси – взяв участь у регіональному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Головні питання, звичайно, – про роботу й розвиток у регіоні. Були тут, на засіданні, перша віцепрем’єр-міністр і міністр аграрної політики. Брали участь у Конгресі представники обласного бізнесу. Це зараз один із топових пріоритетів нашої держави – дати максимум можливостей підприємцям працювати заради економічного зростання та створення робочих місць. Торік ми забезпечили основу для економічної стійкості України. Працює наш морський коридор, і вже експортовано понад 20 мільйонів тонн вантажів морем. Забезпечили захист енергетиці – і зиму цього року, опалювальний сезон проходимо значно стабільніше, ніж було торік. Є домовленості і з нашими партнерами щодо довготривалої підтримки України, фінансові програми, які додають нашій державі впевненості. Минулий рік завершили з економічним зростанням понад 5%. І цей рік має зберігати динаміку. Потрібні прозорі, чисті, законні відносини між державними інституціями та бізнесом і робота бізнесу в чистому, легальному полі – «в білу» й заради збереження та створення якнайбільшої кількості робочих місць. Стійкість нашої економіки, соціальна стійкість України – це елементи нашої державної стійкості у війні. Я вдячний усім, хто працює заради того, щоб Україна могла вистояти. Я вдячний кожному підприємцю, кожному розробнику, усім нашим людям, які створили Україні, зокрема, нову галузь – галузь дронів, і хто створює нову потужну українську РЕБ, усім нашим айтівцям, які стали оборонцями. Уряд підтримає цю роботу по максимуму. Я дякую всім, хто б’ється заради нашої держави й людей!

І ще одне.

Сьогодні зранку ми обговорили з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Кроки, які подолають наявні проблеми в цій сфері й додадуть упевненості нашим людям. Кроки перезавантаження – і не тільки в цьому напрямі. За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе.

Слава нашому народу!

Слава Україні!

Ну і дуже дякую тобі, Черкащина!