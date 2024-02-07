Наше завдання цього року – не лише посилити повітряний щит та далекобійні можливості України, а й завдати Росії системних втрат – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогоднішній день… Короткі підсумки.

У Києві ще до вечора тривав розбір завалів після російського ранкового удару. Житловий будинок. Десятки постраждалих, чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Миколаїв, Харків, Львівська область, Дніпровщина, Хмельниччина, Київщина, Херсонщина – у цих регіонах є постраждалі, є пошкодження. Ми відповімо Росії на кожну ракету, кожен «шахед». І наше завдання цього року – не лише максимально посилити наш повітряний щит і далекобійні можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, це стосується заморожених російських активів – і держави-терориста, і осіб, які з нею пов’язані. Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору. Це справедливо – відповідати терористу. Справедливо знищувати терористів. І справедливо змусити державу-терориста платити за те, що вона робить. І ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше.

Сьогодні провів зустріч із головою європейської дипломатії Боррелем. Зокрема ми говорили про конфіскацію російських активів. Справді потрібне уніфіковане та сильне рішення. Таке рішення, яке доводе нашу спільну повагу до міжнародного права та повну зневагу до держави-терориста. Звичайно, я поінформував пана Борреля про актуальну ситуацію на полі бою, про наші потреби. Ми говорили про європейське рішення щодо мільйона снарядів для артилерії – для наших воїнів. І я вдячний за всі зусилля, щоб реалізувати це рішення та щоб дати нашим хлопцям на передовій більше можливостей. Пан Боррель пообіцяв, що домовленості будуть реалізовані. Також сьогодні говорили й про ключові питання наших безпекових відносин – України та Європейського Союзу. Очікуємо, щоб створення Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру відбулося максимально ефективно. Сьогодні ж провів зустріч зі спікером і депутатами парламенту Болгарії. Ми в Україні дуже цінуємо підтримку й принциповість Болгарії. І для кожної європейської нації справді важливо бути солідарною зараз, бути на боці міжнародного права й захисту життя людей. Ми обговорили із представниками болгарського парламенту і роботу щодо Формули миру, і ситуацію в нашому Чорноморському регіоні, і нашу двосторонню співпрацю, зокрема в оборонній сфері. Болгаріє, дякую!

Ще дещо – саме про вдячність. Наші воїни, наші бойові бригади. Сьогодні є за що відзначити 47-му окрему механізовану бригаду. Це Авдіївський напрямок. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість. Мар’їнський напрямок – 79-та окрема бригада ДШВ. Дякую! Бахмутський напрямок – 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» – молодці, воїни! Сіверський напрямок – 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи та 81-ша окрема аеромобільна бригада. Дякую всім вам, воїни, за вашу міцність! Звичайно, наші артилеристи – 40-ва окрема артилерійська бригада. Дякую за влучність!

Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, хто захищає українське небо, хто захищає для України безпеку в Чорному морі. Дякую всім, хто допомагає нам! І кожному, кожній, хто працює заради того, щоб Україна могла вистояти й досягти своїх власних цілей у війні.

Можемо перемогти – мусимо перемогти!

Слава Україні!