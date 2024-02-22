Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.02.2024

Оперативна інформація станом на 06.00 22 лютого 2024 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася сімсот двадцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої країни.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних БпЛА було знищено.

Авіаційних ударів зазнали Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка, Білогорівка Луганської області; Лиман, Свято-Покровське, Сіверськ, Нью-Йорк, Біла Гора, Диліївка, Новопокровське, Новобахмутівка, Желанне, Степове, Семенівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Кринки та Чорнобаївка Херсонської області.

Під ворожий артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог здійснив 3 спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 6 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завданно ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах ПММ, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!