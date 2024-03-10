У час російської агресії кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька підсумків за цей день.

Провів нараду з керівником Служби зовнішньої розвідки щодо поточних загроз і деяких чутливих напрямків нашої міжнародної роботи. Я вдячний усім у світі, хто допомагає Україні з правильним фокусуванням уваги нашої держави.

Продовжуємо роботу і з партнерами – провів зустріч із міністром оборони Великої Британії. Він сьогодні був з візитом в Україні. Я подякував за відчутне лідерство Британії в безпековій підтримці України, у посиленні нашої оборони та спільних можливостей світу захищатися від російської агресії.

Сьогодні обговорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський убивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці. До речі, саме з Британією ми підписали першу двосторонню угоду про безпекові гарантії. Маємо повністю її реалізувати – заради нашої спільної сили.

Сьогодні ж погодив і кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися.

І є сьогодні кілька указів, про які варто сказати. Підписав два укази про відзначення державними нагородами наших воїнів – ще 520 військовослужбовців Збройних Сил. Кожен і кожна заслуговують на нашу вдячність і повагу.

І сьогодні ж є указ про звільнення в запас строковиків – тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань, і з квітня строковики будуть відправлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Я вдячний кожному.

І ще кілька речей за сьогодні.

Мав честь вручити сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих Героїв. Це вже наша нова традиція особливої шани для кожного воїна, чия хоробрість стала взірцевою.

Я хочу подякувати зараз усім нашим людям у прикордонних із Росією областях – Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Усім, хто захищає ці наші регіони від ДРГ та ворожих обстрілів, хто рятує людей. Це надзвичайно важливо, і ми це надзвичайно цінуємо. Кожного й кожну, хто робить усе, щоб нормальне життя зберігалось.

Сьогодні Росія завдала чергового удару по Сумах. Є поранені. На жаль, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Російська держава обов’язково відповість за це зло. Наші воїни забезпечать відповідальність терористів.

Сьогодні ж важливо відзначити, що у Європі ще одна держава стала більш захищеною від російського зла. Завершуються процедури щодо вступу Швеції в НАТО.

Коли безпека однієї країни гарантується і коли ця країна здатна по-справжньому зміцнити спільну безпеку, кожен виграє. Це правило працює незмінно протягом усього часу існування НАТО. І я вірю, працюватиме й надалі.

Зараз, у час російської агресії проти всього того, що зробило Європу мирною та об’єднаною, кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси й партнерства, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів.

Швеція – сильний союзник і країна, якій можна довіряти. І я вітаю кожного у Швеції та кожного у Євроатлантиці. Україна завжди принципово підтримувала Швецію в русі у НАТО, і я дякую Швеції за підтримку нашої держави – буде день, коли і Швеція зможе привітати Україну зі вступом в Альянс. Разом ми всі завжди сильніші.

Дякую кожному й кожній, хто в Україні та з Україною!

Слава всім, хто воює та працює заради нашої держави й людей!

Слава Україні!