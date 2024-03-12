У Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

У цей час у Кривому Розі ще триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Зруйнована частина дев’ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами. Була пожежа. Багато постраждалих – понад 30. Є важко поранені. Усім надається необхідна допомога. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття всім рідним і близьким.

І ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України. Для різних народів наші дії зараз рятівні.

Сьогодні звітував Головком Сирський – щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів. Головком зараз на фронті. І є потрібна для України динаміка дій. Також сьогодні отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Я дякую всім, хто це забезпечує. Наша далекобійність – це реальне наближення безпеки для всіх.

Протягом дня провів кілька важливих нарад. Глава уряду Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, інші урядовці. Я погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ.

Пишаюся кожним українцем та українкою, які служать у прикордонних військах і захищають інтереси нашої держави, нашу національну незалежність. Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни.

Окрім того, сьогодні я хочу відзначити підрозділи та воїнів прикордонних військ, які проявили себе особливо цими тижнями й місяцями. Зокрема, прикордонників Сумського загону, які протидіють російським диверсантам і зміцнюють наші оборонні позиції на кордоні. Усім вам, воїни, дякую! Окремо заслуговують на вдячність сержанти Артем Педора та Олександр Пороскун. Чернігівський прикордонний загін: майстер-сержант Сергій Хоменко, старший сержант Сергій Швець. Дякую! Харківський прикордонний загін: старший солдат Валех Зарбалієв та головний сержант Андрій Сизонов. Дякую, хлопці, за знищення російської техніки та очищення від російських мін! Звісно, вдячний усім, хто б’ється на фронті разом з усіма підрозділами наших Сил оборони. Воїни прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону, бригади «Помста» та «Сталевий кордон», а також воїни спеціального підрозділу ДОЗОР. Усі молодці.

Міністр внутрішніх справ доповів щодо основних питань безпеки всередині нашої держави зараз, зокрема й щодо роботи ДСНС України в розмінуванні. Це надзвичайно важливо для збереження життів наших людей, для захисту від російських мін та їхніх боєприпасів, які не розірвалися. Вдячний усім, хто до цієї роботи залучений та очищує українську землю.

Була й важлива економічна доповідь сьогодні – щодо наших ресурсних галузей та енергетики. Йдемо хорошими кроками. Різні активи, які десятиліттями не працювали на нашу державу, зараз дають необхідні результати для бюджету. А це дає всім у нашій державі більше сили.

І ще кілька речей.

Вчора я підписав закон про лобізм. Це була одна з передумов для подальшого прогресу у відносинах із Євросоюзом – ми все виконали. І, як ми й домовлялися з Президенткою Єврокомісії, сьогодні схвалено переговорну рамку для України. І ми ще на крок ближче до Євросоюзу. Тепер рішення за державами – членами європейської спільноти. Продовжуємо готуватися до переговорів щодо вступу України.

Також хочу подякувати Сполученим Штатам та всім американцям, які цінують свободу, за оборонну підтримку для України. Очікую надходження нового оборонного пакета.

Робимо все, щоб зміцнити Україну та українців і щоб завдати окупанту якнайбільше втрат.

Слава всім, хто в Україні та з Україною!

Слава Україні!