Путін повинен програти, і це питання життя і смерті для демократичного світу – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Підсумки за цей день.

Почав день із доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича. Основні наші дії – ситуація зараз, ключові напрямки, заплановані кроки. Максимально активно працюємо з партнерами та щодо внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим воїнам більше необхідних засобів.

Друге – багато міжнародної роботи сьогодні. Дуже активний день. Розмова з Прем’єр-міністром Індії. Подякував пану Прем’єр-міністру Моді за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, а також за участь у роботі щодо Формули миру на рівні радників. Запросив Індію взяти участь у першому Глобальному саміті миру, який готуємо у Швейцарії. Дуже важливо, щоб така глобальна сила, як Індія, проявила своє лідерство у відновленні справедливого миру та в захисті цілей і принципів Статуту ООН – саме в цьому сенс нашої Формули миру. Звичайно, обговорили з паном Прем’єр-міністром Індії й двосторонні відносини.

Сьогодні ж провів кілька міжнародних зустрічей у Києві. Вдень зустрівся з міністром оборони Нідерландів – дуже предметна й хороша розмова. Ключове – це захист наших міст і сіл, це ППО для України, реальний порятунок наших людей від російського терору. А також збільшення можливостей нашої армії. Нідерланди – один із найбільш послідовних наших партнерів у захисті людського життя та справедливості.

Ввечері провів зустріч із Джейком Салліваном, радником Президента Сполучених Штатів із питань національної безпеки. Теж дуже змістовна, цілком конкретна розмова і про оборонну взаємодію, і про спільні політичні результати, яких маємо досягти. Я вдячний Америці за підтримку нашої держави та людей, і це життєво важливо, щоб американське лідерство залишалося міцним у захисті міжнародного правопорядку.

Ми маємо бути стійкими щодо різних викликів, ми маємо бути далекобійними, щоб здолати Путіна, а не перебувати в ситуації, коли сумніви щодо міцності Заходу допомагають цьому божевільному. Путін повинен програти – і це питання життя і смерті для демократичного світу. Коли він програє, демократичний світ отримає хорошу перспективу на покоління вперед.

Сьогодні я взяв участь у Саміті за демократію. Це вже втретє відбувається такий формат – цьогоріч Республіка Корея об’єднує демократичних лідерів. Вдячний усім, хто дбає про збереження свободи народів і розвиток людей попри всі складнощі, попри увесь хаос у сьогоднішньому світі.

І ще одне.

Наш Харків… Уже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області. Сьогодні – черговий удар Росії по Харкову, ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме. Від російської ракети у Харкові сьогодні пʼять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Кожному пораненому надається необхідна допомога. Але цього замало – усі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є в партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя.

Дякую всім, хто захищає нормальне життя в наших містах і селах! Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави та людей, хто працює на оборону, на Україну! Ми обов’язково маємо вистояти й гарантувати Україні надійну безпеку. Всій Україні.

Слава Україні!